TalentTech запустила ATS Potok для малых команд

Российский разработчик HRTech-решений TalentTech, входящий в состав «Севергрупп», разработал новый формат ATS Potok для работы небольших команд рекрутеров. Он включает в себя самые необходимые функции: от создания вакансии до принятия на работу для команд от одного рекрутера. Для крупных компаний TalentTech предлагает стандартную функциональность ATS Potok.

ATS Potok для малых команд включает необходимую базовую функциональность для выстраивания прозрачного процесса подбора и упрощения работы рекрутеров. Новый формат предполагает концепцию self-service. У клиента появляется возможность самостоятельно приобрести и настроить продукт с помощью последовательных подсказок в интерфейсе ATS.

Пользователям будут доступны: работа с базой кандидатов. Potok интегрируется со всеми сайтами по поиску работы, включая hh, SuperJob, «Авито работа», чтобы собирать резюме, сообщения и отклики. Система показывает дубликаты резюме, если у них один владелец или совпадают контактные данные, что экономит время обработки резюме; интеграция с популярными мессенджерами и почтой Gmail или MS Exchange. Общение с кандидатами будет возможно из ATS Potok. Отправлять письма кандидату и ставить встречи в календарь можно из системы; воронка подбора. В системе рекрутер может настраивать воронку подбора, контролировать прогресс по вакансии и двигать кандидата по необходимым этапам: от размещения информации о вакансии до заключения договора; уведомления. У рекрутера есть возможность настраивать автодействия по триггерным событиям — например, письма после создания заявки, интервью. Так же можно напомнить заказчику о согласовании или рекрутеру об окончании испытательного срока, попросить кандидата оставить отзыв о встрече через час после нее; аналитика и отчеты. Рекрутер может выгружать базовые общие отчеты по кандидатам и процессу подбора, а также формировать аналитику по эффективности источников подбора и по скорости закрытия позиций.

Все возможности ATS Potok также доступны в мобильной версии.

«Мы активно развиваем Potok, за 2021-2022 гг. появилось много новых функций для быстрой работы рекрутеров. Были разработаны сценарии массового найма, улучшилась безопасность, добавились интеграции с чатом «Авито» и популярными мессенджерами — а также другие возможности для ежедневной работы с подбором персонала. Рынок изменился, и мы видим, как компании реагируют на эти изменения — часть компаний сокращают бюджеты на наем, а часть, наоборот, нанимает еще больше. Меняется численность и состав рекрутинговых команд. Чтобы любая компания имела возможность пользоваться преимуществами работы с ATS, мы разработали специальный формат, который подойдет именно для малых команд от одного рекрутера», — сказала Эльза Егорова, CEO HCM-платформы TalentTech, в которую входит ATS Potok.

ATS Potok для малых команд можно купить на год по базовому тарифу за 1,75 тыс. руб. в месяц за одну лицензию.