Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах

При помощи ИИ-технологий от Soft Division и VisionLabs стало возможным автоматизировать процесс пропуска автотранспорта и сотрудников. Совместное решение помогает снизить нагрузку на персонал при сохранении высокого уровня безопасности. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs

Решение построено на базе PSIM-платформы Electronika Security Manager (ESM) производства компании Soft Division. В платформу интегрирован ряд систем, в том числе видеоаналитика транспорта LUNA CARS от VisionLabs. Стандартные для КПП задачи решены путем автоматизации. Например, вместо привычного бюро пропусков все пропуска заказываются и активируются дистанционно.

Идентификация людей на КПП выполняется по лицу с использованием нейросетевой видеоаналитики VisionLabs LUNA SDK. В качестве резервного способа идентификации предусмотрена возможность выдачи NFC/Bluetooth LE пропуска на телефон водителя.

Интеграция различных систем на базе ПО ESM позволяет организовать распределение потоков и нелинейную логику проезда транспорта для оптимизации работы КПП. Система идентифицирует водителей и предоставляет им необходимую информацию при помощи видеоэкранов. Транспорт распределяется по полосам, которые контролируются видеоаналитикой, что позволяет системе «видеть» все ожидающие автомобили и приглашать водителей к въезду сразу после очистки номера или получения права допуска.

Эффективно решен вопрос идентификации и верификации автомобилей. Используется нейросетевая видеоаналитика LUNA CARS, позволяющая не только идентифицировать автомобиль по государственному номеру, но и автоматически его верифицировать путем проверки соответствия государственному номеру марки, модели и даже цвета автомобиля. Это позволяет обезопаситься от магнитных накладок и прочих уловок мошенников.

На основе LUNA SDK разработано мобильное приложение, позволяющее проверять права доступа на объект через мобильное устройство. С помощью мобильного телефона производится фотографирование номера автомобиля или лица человека, и система автоматически проверяет наличие прав доступа на территорию объекта.

Интеграция систем безопасности на базе ПО ESM в единый комплекс позволяет анализировать все события в системе и обеспечивать достаточный уровень информативности и достоверности данных для операторов и Департамента безопасности. Происходит фиксация и обработка тревожных событий от видеоаналитики (от оставленного предмета и пешеходов на охраняемой территории до попытки проникновения без пропуска).

Зафиксированная информация позволяет формировать различные отчеты для анализа эффективности функционирования КПП.

Мониторинг и контроль выполнения регламентных работ по обслуживанию технических средств КПП выполняет система автоматизации ТОиР на базе ПО ESM. Система производит постоянный мониторинг объемов выполненных работ, снижает негативное влияние человеческого фактора, повышает качество выполняемых работ и уровень отказоустойчивости оборудования и систем, снижает риски выхода из строя оборудования.

«Использование интеграционной платформы ESM и применение инновационной видеоаналитики от компании Vision Labs позволяет автоматизировать процесс пропуска автомобилей и частных лиц на территорию объекта без применения классического бюро пропусков, система работает автоматически «без оператора», - сказал Андрей Скворцов, генеральный директор Soft Division.

«Системы интеллектуальной видеоаналитики для распознавания транспорта – одна из неотъемлемых частей современной городской инфраструктуры. Наш продукт LUNA CARS позволяет не только идентифицировать автомобильный поток в реальном времени, но и собирать статистику для прогнозирования транспортной ситуации, управления дорожным движением, анализа плотности потока», - отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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VisionLabs – разработчик продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании – это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании – платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).

Soft Division – разработчик и поставщик программных и аппаратных решений для управления физической безопасностью. Основные продукты: ESM – российское программное обеспечение класса PSIM для управления безопасностью объектов различных типов; EVA Visitor Admission – система для автоматизации процедур заказа, согласования и выдачи пропусков; EVA Service – система для автоматизации процесса технического обслуживания различных систем и организации ремонтных работ.