«Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами

Разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» и ООО «Акстим» (ex-Accenture) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

«Первая форма» – российский разработчик одноименной BPМ-платформы. Это система управления класса workflow, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, организации единого информационного пространства для эффективных коммуникаций, обеспечения безопасного хранения и использования корпоративных данных.

Платформа «Первая форма» используется в торговых сетях, производственных, фармацевтических и страховых компаниях, консалтинге и сфере услуг, строительстве и управлении недвижимостью, государственных и образовательных учреждениях.

В рамках соглашения «Акстим», как крупнейший системный интегратор, включит «Первую форму» в стэк решений, предлагаемых заказчикам. Стратегическое сотрудничество поможет взаимно усилить экспертизу обеих компаний для дальнейшего построения качественной клиентской ИТ-инфраструктуры в различных отраслях бизнеса.

«Методологический опыт специалистов “Акстим” и высокое качество отечественной BPM-платформы обеспечат непрерывность бизнес-процессов компаний-клиентов, а применение low-code технологий — получение доступа к необходимым инструментам в самые короткие сроки. Выстраивание и укрепление партнерских отношений с отечественными производителями высокотехнологичных систем – одно из значимых направлений нашего бизнеса», – отметила Елена Гаврилова, руководитель направления по работе с партнерами «Акстим» (ex-Accenture).

По ее словам, расширение сотрудничества позволит поддержать клиентов в получении бизнес-выгод от внедрения надежных и актуальных решений по автоматизации бизнес-процессов в различных областях – управление персоналом, взаимодействие с заказчиками, управление корпоративным контентом.

«Наша система – это гибкий конструктор, который может закрыть все потребности в рамках одного программного продукта: управлять задачами, согласовывать документы в рамках ЭДО, контролировать циклы продаж в CRM, общаться в корпоративном мессенджере и многое другое. Совместная работа “Первой формы” и “Акстим” – это эффективный способ удовлетворить растущий спрос со стороны заказчиков на российское ПО и технологии», – сказал Денис Селезнев, генеральный директор «Первой формы».

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«Первая форма» – российская ИТ-компания. Самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPМ-систему, современную low-code платформу. «Первая форма» представлена на рынке с 2007 г. За это время ее клиентами стали более 150 компаний, среди которых: «Спортмастер», «Вкусвилл», «Русгидро», «Уралсиб», ВСК и др. «Первая форма» является резидентом Сколково, включена в реестр отечественного ПО.

«Акстим» (ex-Accenture) – российская компания, предоставляющая широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.

12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания будет полностью независимой от международной сети Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.