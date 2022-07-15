Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»

Строительная компания «Южное горно-строительное управление» использует для хранения производственной, финансовой и проектной документации электронный архив «Этлас».

ЗАО «Южное горно-строительное управление» расположено в г. Сочи в Краснодарском крае — проектирование и строительство в этой местности дополнительно осложняется горными условиями. Чтобы упростить работу с огромным объемом проектной и конструкторской документации и повысить ее эффективность, руководство компании «Южное горно-строительное управление» приняло решение использовать электронный архив документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

Основные преимущества электронного архива — компактность, быстрый поиск нужного документа, возможность удаленного доступа. Например, сталкиваясь при возведении очередного объекта с нестандартной ситуацией, специалисты-строители имеют возможность прямо с места строительства обратиться в архив и попытаться найти готовое или похожее решение среди реализованных проектов.

Выбор пал на программное обеспечение «Этлас». Аргументы в его пользу: отсутствие специальных требований к аппаратной части, возможность развертывания на имеющихся в компании компьютерах; кроссплатформенность; работа «из коробки»; возможность расширения функционала с помощью дополнительных модулей, приобретаемых по мере необходимости; интуитивно понятный интерфейс, облегчающий пользователю освоение программы; российская разработка, мощная техподдержка.

Настройку и внедрение электронного архива специалисты «Южного горно-строительного управления» провели своими силами. После установки программного обеспечения архив был сразу же готов к загрузке электронных документов и сканов бумажных оригиналов. После минимальной настройки пользователи получили возможность просматривать и распечатывать документы в соответствии с назначенным для них уровнем доступа.