Datana подарила офисную технику администрации Каменского сельсовета

Компания Datana (входит в группу «Ланит») оснастила администрацию Каменского сельсовета Новосибирской области мониторами и ноутбуками.

Один из сотрудников компании Datana родом из небольшого села Нижнекаменка, которое находится в 100 км от города. Но чтобы туда добраться, нужно переправиться на другой берег реки. Это возможно лишь в период навигации, что сильно затрудняет любой логистический процесс. Компания Datana решила подарить и самостоятельно доставить администрации района мониторы и ноутбуки, чтобы работники сельсовета могли пользоваться новой техникой. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Елена Герасимова, глава Нижнекаменского сельсовета: «Часть новых ноутбуков и мониторов была передана в Нижнекаменский сельский дом культуры для подготовки и проведения мероприятий, часть – установили для просмотра записей камер видеонаблюдения в парке. Остальную технику отдали в администрацию сельсовета для работы специалистов».

***

Datana – российская компания, которая занимается разработкой программно-аппаратных решений для повышения эффективности технологических и производственных процессов промышленных предприятий. Решения компании представляют собой комплекс научных, методологических разработок с применением глубокой отраслевой экспертизы и программного обеспечения, созданного с применением принципов Индустрии 4.0.