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В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс»

«Датапакс» запустила комплекс информационных систем управления общественным транспортом в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок в Ярославской области. Пилотный проект стартовал 14 июля 2022 г. на автобусном маршруте №176.

На линию вышли 8 автобусов, оформленных в едином стиле и приспособленных для перевозки маломобильных пассажиров. В транспортных средствах установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, аппаратура спутниковой навигации, медиапанель, датчики подсчета пассажиропотока, система климат-контроля.

«Запуск автобусного движения в рамках комплексной модернизации пассажирских перевозок – это важное событие, переход на совершенно новый уровень транспортного обслуживания, – отметила Татьяна Черемных, директор департамента транспорта Ярославской области. – Основная задача преобразований состоит в создании транспортной системы, в которой всем категориям граждан будет комфортно. Поэтому для удобства пассажиров на маршруте курсируют новые безопасные автобусы, оснащенные всеми необходимыми цифровыми системами».

В мобильном приложении «Ярославская область транспорт» заработала «умная» оплата проезда. Пользователь может оплатить поездку двумя удобными способами: считать QR-код в салоне автобуса, либо следовать инструкции мобильного приложения, которое самостоятельно определяет, по какому маршруту следует транспортное средство, на какой остановке зашел пассажир и сколько стоит проезд, пассажиру остается только подтвердить оплату одним кликом.

«При комплексном подходе цифровые решения повышают прозрачность пассажирских перевозок и делают общественный транспорт более безопасным, удобным и предсказуемым. Сервисы цифровой платформы позволят региону эффективно планировать, управлять и контролировать пассажирские перевозки: оптимизировать маршрутную сеть, составлять удобное расписание и следить за его исполнением, а также контролировать объем сбора билетной выручки и безбилетные проезды. Пассажиры могут планировать поездку, строить оптимальный маршрут, приходить на остановку точно к прибытию автобуса и даже оплачивать проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Мобильное приложение «Ярославская область транспорт» запущено 29 апреля 2022 г. и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Оно предоставляет пользователю данные о расписании междугородних автобусных маршрутов, информацию о местоположении и движении транспортных средств на карте области, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку. Разработчики отмечают ежемесячный рост количества пользователей мобильного приложения. Всего с момента запуска его установили более 1,1 тыс. человек.

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