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ОМК автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) за 2,5 года автоматизировала 50 бизнес-процессов благодаря технологии RPA (Robotic process automation), основанной на использовании программных роботов. Роботизация рутинных процессов – одно из направлений программы по повышению эффективности компании.

Большая часть автоматизированных бизнес-процессов связана с сервисным обслуживанием предприятий ОМК: оформлением отпусков, больничных, переводов и увольнений, выпуском электронных больничных и справок по форме 2-НДФЛ. Есть роботы для типовых операций хранения, закупки и продажи. В финансовых и бухгалтерских отделах RPA позволяет устранить человеческие ошибки и оптимизировать время ввода данных – рутинные функции роботы выполняют в 10-20 раз быстрее человека и при этом «не устают». Есть также специфические операции, такие как формирование сертификатов качества на отгружаемую продукцию. Это делает информационный поток между ОМК и ее клиентами более прозрачным и значительно повышает оперативность обработки документов.

Разработкой программных роботов занимаются специалисты ОМК – в компании изначально пошли по пути развития внутреннего центра компетенций. Сейчас разработчики ОМК внедряют пилотные проекты, которые являются передовыми на российском рынке.

«Мы пробуем объединить функционал программных роботов с другими цифровыми помощниками. За счет этого раздвигаем границы сфер их применения и развиваем компетенции нашей команды разработчиков. Кроме этого мы оцифровали процедуру подачи заявки от подразделений (в 90% случаев именно они выступают инициаторами роботизации процессов) – теперь любой сотрудник может инициировать процесс, заполнив короткую форму всего за пару минут. Тем самым рассчитываем вовлечь в процесс цифровизации как можно больше сотрудников и тиражировать практику использования программных роботов на всех предприятиях компании», – сказал руководитель практики по бизнес-аналитике и роботизации процессов ОМК Павел Ульихин.

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