«Новосталь-М» модернизирует свой подход к проведению закупок с помощью B2B-Center

Производитель строительного металлопроката — металлургический холдинг ООО «Новосталь-М» автоматизирует закупки и переводит их в электронный формат. Компания запустила корпоративную площадку на базе B2B-Center, с помощью которой в том числе будет выбирать подрядчиков и поставщиков. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Холдинг объединяет два промышленных предприятия: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» в Краснодарском крае и АО «Металлургический Завод Балаково» в Саратовской области. Компания производит более 2,8 млн тонн стали в год. «Новосталь-М» приступил к организации закупок на площадке B2B-Center в ноябре 2021 г. и уже провел в системе более 200 процедур на общую сумму более 4,9 млрд руб. По итогам успешного тестирования принято решение интегрировать электронные закупочные процедуры в действующие процессы.

«Благодаря электронной площадке конкуренция поставщиков вышла на новый качественный уровень. Нам удалось расширить географию партнеров, повысить результативность торгов и существенно оптимизировать затраты на закупки. Мы стремимся расширять пул наших контрагентов и открыты к предложениям от новых компаний, особенно российских производителей», — сказал Садко Алиев, заместитель директора по закупкам ООО «Новосталь-М».

Компания осуществляет закупки сырья, материально-технических ресурсов, в том числе оборудования и комплектующих, необходимых для осуществления производственной деятельности предприятий холдинга.