«Инновейв» предложит своим клиентам платформу «Авандок» от «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» и «Инновейв» заключили соглашение о партнерстве. В портфель компании войдет low-/no-code платформа «Авандок», которая поможет автоматизировать работу с электронным документооборотом, контентом, задачами и бизнес-процессами в компаниях из сегмента крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

«Инновейв» — компания по созданию, внедрению, модернизации и сопровождению корпоративных информационных систем, а также разработчик решений по автоматизации бизнес-процессов и системный интегратор. Теперь в его портфель войдет решение «Авандок», разработанное «Корус консалтинг».

«Авандок» позволяет автоматизировать управление электронными документами, бизнес-процессами и корпоративным контентом. Платформа отличается устойчивостью к нагрузкам и гибкостью: есть возможность быстрого изменения ядра системы по запросу заказчика, встроенных в «коробку» форм и процессов, а более 90% модификаций осуществляется с помощью визуальных конструкторов без привлечения специалистов разработки.

«Мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять клиентам лучшие и проверенные решения в каждой отрасли бизнеса. Именно таким решением является ”Авандок”. Это надежный продукт для автоматизации электронного документооборота, управления контентом и процессами предприятия. И мы уверены, что широкий спектр возможностей по интеграции компонентов решения и поддержка вендора сделают его еще более привлекательным для наших партнеров», — сказал Денис Солодков, директор по развитию компании «Инновейв».

«Расширение партнерской сети — один из приоритетных векторов развития направления на текущий год. Сотрудничество с “Инновейв” позволит сделать платформу “Авандок” доступнее и популярнее, а также укрепить её позиции на рынке сегмента enterprise и среднего бизнеса», — отметил Павел Перов, директор по продукту «Авандок».

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«Инновейв» — компания по созданию, внедрению, модернизации и сопровождению корпоративных информационных систем, а также разработчик решений по автоматизации бизнес-процессов и системный интегратор.

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более 1000 сотрудников.