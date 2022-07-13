Технологии VK помогут застройщикам проектировать жилые комплексы и повышать продажи

PREDICT (проект VK) разработал ИИ-сервис для застройщиков жилой недвижимости. С его помощью можно автоматически рассчитать оптимальную квартирографию жилого комплекса и рекомендуемые цены. Это позволит реализовать проект в нужный срок. По данным тестов компании MR Group, точность прогнозирования стоимости квартир в среднем составила 91%. Об этом CNews сообщили представители VK.

«При проектировании жилого здания застройщику необходимо определить количество квартир и комнат в них, площадь, а также цену квадратного метра на каждом этапе строительства. Это помогает получить максимальную прибыль и реализовать весь объем жилья в установленный срок. Формировать план вручную не всегда эффективно: рынок меняется, количество данных для аналитики растет. Технологии машинного обучения и анализ массивов данных позволяют минимизировать риски и максимально эффективно формировать планирование жилых комплексов. Совместный опыт с MR Group уже показал высокую эффективность такого подхода. Сервис можно использовать как для принятия решения на этапе проектирования, так и для проверки гипотез экспертов», — сказал Роман Стятюгин, директор аналитических сервисов PREDICT, VK.

Алгоритмы сервиса анализируют накопленные данные о спросе и предложении на жилые объекты в точке застройки, цены и темпы продаж квартир в похожих комплексах. Кроме того, модели учитывают информацию о социальной и транспортной инфраструктуре района.

«Математическая модель предлагает оптимальный вариант квартирографии для новых ЖК на основе имеющихся данных с оценкой оптимальной стоимости жилья. Алгоритм также позволяет менять распределение квартир с учетом проектных ограничений застройки и определять экономическую эффективность этого решения. Мы используем программный комплекс от VK на всех новых проектах, в том числе в таких масштабных жилых комплексах, как Mod, City Bay, Symphony 34, “Павелецкая cити” и “Селигер cити”. В будущем также планируем расширить возможности инструмента и добавить опцию детализированных рекомендаций по функциональным характеристикам жилья для того, чтобы планировать, к примеру, количество парковочных мест и габариты отдельных комнат и помещений в соответствии со спросом», — сказала Мария Литинецкая, генеральный директор MR Group.

Система рассчитывает, какое количество квартир — студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных — должно быть в комплексе. Модели также позволяют балансировать продажи на всех этапах в зависимости от заданных темпов реализации проекта. При необходимости, разбивку по долям квартир можно скорректировать вручную, после чего система пересчитает показатели цен и сроков реализации.

Первые тесты сервиса проводились на жилых комплексах Москвы. В дальнейшем география проекта может расширяться.

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VK — российская технологическая компания. Продуктами и сервисами VK пользуется больше 90% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, заказывать еду и решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

MR Group работает на российском рынке с 2003 г. Портфель компании — это 52 объекта общей площадью 9,5 млн кв. м. в Москве, Московской области и Сочи. Компания сотрудничает с пулом российских и международных партнеров среди них: «Яндекс», Bvlgari, «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», ВЭБ.РФ, «Открытие», ДОМ.РФ, ПСБ. Среди генподрядчиков ― российские и международные компании Renaissance Construction, Ant Yapi, Antteq, «Су-10», Svargo Group.