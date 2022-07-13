CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Softline запустила собственную платформу управления корпоративным контентом SL.ECM

Глобальный поставщик решений и сервисов Softline предложила российским заказчикам полнофункциональную систему управления корпоративным контентом Softline ECM (SL.ECM). Решение реализовано в рамках стратегии создания собственной продуктовой линейки.

Softline ECM представляет собой модульную платформу для управления неструктурированным контентом организации и автоматизации документ-ориентированных бизнес-процессов. Прикладные продукты, создаваемые на базе Softline ECM, позволяют решать такие задачи, как надежное и защищенное хранение неструктурированного контента, электронный документооборот, организация архивов документации и оцифровка бумажных документов, организация совместной работы над контентом, ведение корпоративных порталов.

Над созданием собственной ECM-системы в Softline начали работать в рамках стратегии расширения портфеля решений и услуг, призванной усилить позиции компании на российском рынке продуктовой и заказной разработки. Ядро Softline ECM – платформа «Инфооборот». Система построена на основе принципов открытой архитектуры с применением технологий широко востребованного ПО с открытым кодом. Поддержка общепризнанных промышленных ECM-стандартов облегчает процесс миграции с аналогичных иностранных систем.

Программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. При разработке Softline ECM соблюдены требования к безопасности информации и защите персональных данных в соответствии с российским законодательством. Система успешно проходит проверки ФСТЭК, совместима с российским инфраструктурным и офисным ПО.

Платформа специально проектировалась для крупных внедрений. Архитектура Softline ECM обеспечивает возможность одновременной работы более 10 тыс. пользователей, хранения и обработки более 100 млн документов. Эластичная лицензионная политика позволит снизить затраты на внедрение за счет отказа от лицензирования по подключенным пользователям и распределения нагрузки затрачиваемых мощностей.

Экосистема программного обеспечения Softline включает в себя центр разработки продуктов, команды внедрения решений, линию технической поддержки 24/7 и многочисленные центры компетенций.

«Опираясь на успешный опыт внедрений и эксплуатации платформы «Инфооборот» в сочетании с технологическим потенциалом Softline, мы готовы предложить российским заказчикам сильное, доступное и достойное решение в связи с приостановкой деятельности некоторых игроков рынка. В наших планах устойчивый рост продуктовой экспертизы и дальнейшее развитие собственной продуктовой линейки в соответствии с требованиями рынка», – отметил Георгий Подбуцкий, директор по развитию программного обеспечения Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

Власти хотят взыскать полмиллиарда с «Элвиса», разработчика процессоров «Скиф»

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

В России строят суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека
Показать еще