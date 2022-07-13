Российские разработчики представили роботов для участия в электронных торгах

Офис NFP компании «Первый бит» представил программных роботов, которые самостоятельно участвуют в электронных торгах и закупках от лица компании, в которой работают. «Маша» и «Миша», так назвали роботов в компании, автоматизируют задачи в отделе продаж и отделе закупок. «Миша» ищет релевантные закупки и участвует в аукционах, а «Маша» подготавливает пакет документов на закупку и выполняет расчет начальной максимальной цены контракта. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

«Миша» и «Маша» — это программно-методический комплекс разработки офиса NFP компании «Первый бит». Это комплексы алгоритмов и скриптов для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов компании, роботы выполняют рутинную работу за живых сотрудников, снижая вероятность ошибки и влияние человеческого фактора.

Робот «Михаил» автоматизирует рутинные задачи в отделе продаж. Он выполняет поиск новых закупок на популярных сайтах согласно шаблону, который был подготовлен сотрудником. Робот работает с такими торговыми площадками как АО «Росэлторг», «Контур.закупки», ЕИС «Закупки», причем разработчики работают над расширением списка поддерживаемых площадок.

Робот «Мария» автоматизирует рутинные задачи по подготовке пакета документов для проведения конкурсных процедур на закупки услуг или товаров, выполняет расчет НМЦК. Она взаимодействует с почтой или файловым ресурсом для получения задачи и входных данных, выполняет поиск соответствующего шаблона документа и заполняет реквизиты по заданному алгоритму. По итогам работ формирует финальный пакет документов и отправляет результат по почте сотруднику или размещает на файловый ресурс.

«Применение роботизированных программных систем позволяет существенно повысить эффективность организации, снизить количество ошибок и повысить качество обслуживания клиентов. Робот повышает точность и скорость работы по закупкам, освобождая сотрудников от рутинных задач и снижая влияние человеческого фактора. Мы постоянно совершенствуем их для соответствия требованиям наших клиентов и стремимся сделать проще процессы, которые занимают много времени, но не требуют большой квалификации сотрудника», — сказала Виктория Бабанкина, руководитель разработки офиса NFP компании «Первый бит».

Робот «Миша» и «Маша», как и другие роботы разработки «Первый бит» — это универсальная методология автоматизации процессов, которая может быть реализована на любой RPA-платформе. Программные комплексы реализованы на российской платформе PIX RPA Platform и на ведущей международной — UiPath.

Программные роботы от офиса NFP компании «Первый бит» внедрены более чем в 80 проектах и уже используются такими компаниями, как ГК «Лукойл», «Евросиб», РАНХиГС, «Байер», «Протек», «Гиперглобус», Росбанк и др.

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«Первый бит» — российская ИТ-компания. Офисы «Первый бит» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Белоруссия, Канада и Узбекистан. Команда занимаемся автоматизацией и цифровизацией бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первый бит» работает более 6000 специалистов.

«Первый бит». Офис NFP — Структурное консалтинговое подразделение компании «Первый бит». Оказывает комплекс услуг по оптимизации бизнес-процессов для корпоративных клиентов.