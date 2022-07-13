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МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подписании меморандума о сотрудничестве между «ИТ-ГРАД», дочерней компанией МТС, и телеком-оператором Казахстана АО «Казахтелеком». Партнеры планируют развивать казахстанский рынок облачных услуг на базе cloud-экспертизы МТС и инфраструктуры «Казахтелеком». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках подписанного документа партнеры планируют объединить ресурсы, размещенные в Казахстане: собственные каналы связи, мощности центров обработки данных, ИТ-инфраструктуру, экспертизу в разработке и запуске облачных продуктов и услуг, каналы продаж cloud-решений и компетенции по развитию национальных ИТ-маркетплейсов. На следующем этапе сотрудничества ожидается расширение взаимодействия в сегменте В2О (business to operator, рынок межоператорских услуг связи). Первые совместные бизнес-проекты в Казахстане, МТС и «Казахтелеком» намерены запустить летом 2022 г.

«Сейчас на базе ресурсов ЦОД “Казахтелеком” реализует облачные услуги по нескольким видам решений: IaaS (инфраструктура как сервис), услуги SaaS (софт или программное обеспечение как сервис) и услуги PaaS (платформы как сервис). В настоящее время рынок диктует свои требования и показывает высокую потребность в масштабируемых ресурсах для более быстрого перехода к цифровым форматам, оперативных решений и больших ресурсных мощностей. Поэтому партнерство с одним из лидеров развития облачных технологий в России даст новый импульс для компании в расширении линейки облачных сервисов и цифровых проектов. Данные решения позволят корпоративным клиентам “Казахтелекома” повысить производительность и эффективность своей работы, а также сэкономить на приобретении программного, аппаратного обеспечения и лицензий», – сказал генеральный директор дивизиона информационных технологий – филиала АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

«Для нас партнерство с лидером отрасли в Казахстане – своевременный шаг в развитии международного бизнеса. Многие наши В2В-клиенты открывают представительства и подразделения в соседних странах. Спрос на облачные услуги на местах, очевидно, растет, а предложений в некоторых сегментах недостаточно. В частности, мы хотим предоставить казахскому бизнесу облачные self-сервисы, позволяющие в два клика заказать нужную конфигурацию виртуальной инфраструктуры. “Казахтелеком” является лидером облачного и телеком-рынка страны, а МТС – одним из лидеров Сloud в России. Надеемся, что сотрудничество откроет нам с партнером новые бизнес-возможности. Мы рассчитываем получить широкий канал продаж и обогатить продуктовый портфель оператора востребованными у местных компаний cloud-сервисами. В настоящее время мы обсуждаем детали коммерческого взаимодействия», – сказала Ирина Харченко, генеральный директор «ИТ-ГРАД».

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«ИТ-ГРАД» с 2008 г. предоставляет облачные сервисы для корпоративного сектора: IaaS, SaaS, PaaS-решения, виртуальные дата-центры, сертифицированные по стандарту PCI DSS, частные облака и услуги резервного копирования. На облачный рынок Казахстана компания вышла в 2015 г. Наиболее востребованные в стране услуги провайдера: частное облако (IaaS), облачное хранилище, виртуальный сервер, SSL-сертификаты для сайтов, DNS-хостинг. «ИТ-ГРАД» эксплуатирует две площадки в Алматы, еще одна площадка была запущена в Нур-Султане в 2022 г.

Облачный бизнес МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс из более чем 25 консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачный бизнес МТС входят собственный провайдер #CloudMTS, российский провайдер «ИТ-ГРАД», платформа для малого и среднего бизнеса 1cloud. Распределенная по всей России сеть дата-центров уровня Tier III использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. В нее входит один из крупнейших в стране ЦОДов «Авантаж», GreenBushDC, а также дата-центры в Казахстане, Армении и Белоруссии.

«Казахтелеком» обладает сетью из 26 дата-центров и предоставляет такие облачные решения для бизнеса как: аренда виртуальных серверов и виртуальных дата-центров, облачный вебинар, облачная ВКС, Firewall, Anti-DDoS, антивирусные программные обеспечения, а также виртуальный хостинг, доменные имена, интеллектуальную телефонию. Услуги, реализованные на базе дата-центров компании, позволяют развернуть проект любой сложности для государственных и банковских структур, а также представителей крупного бизнеса.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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