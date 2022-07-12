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Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения

Комплексное решение по переходу в режим налогового мониторинга российской ИТ-компании «Т1 консалтинг» Т1 EasyTax вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 1 января 2021 г. компания-разработчик вошедшего в Реестр ПО не только имеет преимущество при участии в госзакупках, но и освобождается от уплаты НДС. Об этом CNews сообщили представители «Т1 консалтинг».

Публичная электронная система учёта ПО, разработанного в России, принята для его приоритетного использования государственными структурами и компаниями с госучастием. Решение о включении или исключении из реестра принимает экспертный совет в лице представителей государственных заказчиков и крупнейших игроков российской ИТ-отрасли.

«Это важное достижение для всей команды T1 EasyTax. Мы показали, что наше программное обеспечение соответствует предъявляемым государством требованиям. Процесс регистрации прошел крайне быстро, что может говорить о высоком качестве продукта. Важно отметить, что включение в Единый реестр отечественного ПО не останавливает возможное развитие продукта на международных рынках, а, наоборот, формирует новые возможности», — отметил Раймонд Иссако, директор продукта Т1 EasyTax, руководитель проектов компании «Т1 консалтинг».

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Среди заказчиков Т1 Консалтинг — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты Т1 Консалтинг включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.

Т1 EasyTax – комплексное решение для перехода в режим Налогового мониторинга. Налоговый мониторинг – форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки на онлайн-взаимодействие с ФНС на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика, его бухгалтерской и налоговой отчетности. ИТ-решение Т1 EasyTax представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3». Включает полноценную систему внутреннего контроля, возможность публикации данных бухгалтерского и налогового учета, возможность работы с регистрами в формате Excel, полноценный и удобный механизм информационного взаимодействия с ФНС. Т1 EasyTax обладатель престижной премии Tadviser IT Prize-2021 как лучшее отечественное ИТ-решение года для перехода на налоговый мониторинг.

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