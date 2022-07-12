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«Сберкорус» получил рекордный объем заявок на аналоги продуктов Microsoft и Cisco от российских компаний

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» зафиксировала резкий рост интереса российских компаний к отечественному программному обеспечению, которое может заменить продукцию Microsoft и Cisco. В сравнении с первым полугодием 2021 г. рост запросов на внедрение продуктов, аналогичных Microsoft и Cisco составил 822%, а июне 2022 г. в сравнении с январем 2022 г. — 131%. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

В июне 2022 г. обе американские компании сообщили об окончательном уходе с российского рынка.

Чаще всего для замены продуктов Microsoft Office выбирают Bitrix 24, «Мой офис», Libre Office и «Р7-офис». Аналогом популярного у российских компаний сервиса Documentum Microsoft SharePoint стали «1С:Документооборот», «Сфера курьер», «Сфера отчетность», КЭДО и «Сфера EDI». Оборудование Cisco может заменить сетевое оборудование от российской компании Eltex. Всего на платформе импортозамещения «Сберкорус» представлено 34 отечественных продукта, которые могут полноценно заменить программное обеспечение Microsoft и оборудование Cisco.

Сейчас «Сберкорус» реализовывает 750 комплексных проектов по замене продукции Microsoft и Cisco в 600 российских компаниях из отраслей АПК, ИТ, промышленности и машиностроения, строительства, ТЭК, транспорта и логистики и др.

В апреле 2022 г. «Сберкорус» запустил платформу импортозамещения, где любая компания может выбрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного. Главная особенность платформы импортозамещения «Сберкорус» — возможность создать индивидуальный план перехода на российское ПО и оборудование под нужды конкретной компании. Это происходит с помощью выбора только нужных программ и объединения их в единый комплекс внедрения. Такой подход поможет компаниям обеспечить стабильность и долгосрочную надежность работы всех бизнес-процессов.

«Замещение иностранных программ и оборудования гарантирует стабильную работу бизнеса и снимает проблемы зависимости от иностранного ПО и оборудования, растущих затрат на лицензии в иностранной валюте и риски для безопасности данных. “Сберкорус” обеспечит комплексную разработку проекта перехода на российское ПО и перевод ИТ-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для бизнеса самое важное», — сказала руководитель проектов платформы импортозамещения «Сберкорус» Наталья Измайлова.

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