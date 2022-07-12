Исследование Comindware и PEX: «Пандемия продолжает оставаться драйвером цифровизации в мире»

Пандемия до сих пор остается главной причиной интереса к решениям по автоматизации бизнеса. Такие выводы содержатся в совместном глобальном исследовании PEX Network и Comindware. В новом отчете PEХ 2022 указывается, что 68% компаний во всем мире в 2021 г. в полной мере ощутили на себе негативное влияние пандемии и необходимость автоматизировать бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Авторы исследования указывают, что в 2021 г. значительная часть бизнеса во всем мире пришла к осознанию исключительной важности внедрения инструментов автоматизации и дистанционного управления процессами. При этом, как показывает сопоставление отчетов PEX 2021 и PEX 2022, главной причиной интереса к автоматизации процессов остается пандемия.

Это очевидно особенно, когда речь идет о бизнесе, который обеспечивает полный цикл обслуживания клиентов и работу колл-центра, говорится в исследовании.

Не менее актуальна цифровизация для компаний, которые занимаются управлением цепочками поставок. Показательно, что на третьем месте по интересу к внедрению систем автоматизации стоит финансовая деятельность — ее назвали приоритетной 26% опрошенных компаний. Для сравнения, в 2021 г. финансовая деятельность занимала в опросе только пятую строчку.

Эксперты отмечают, что такое смещение фокуса интересов вполне объяснимо, ведь компании вынуждены тратить значительные средства на проведение в жизнь новых преобразований на волне затянувшейся пандемии, поэтому улучшают процессы, связанные именно с оборотом финансов.

Исследователи приходят к выводу, что в 2022 г. темпы автоматизации бизнеса будут сохраняться. Наиболее заметным этот процесс будет в области финансов, маркетинга и продаж, дистрибуции товаров, ОЦО и HR.

«По сравнению с данными, опубликованными в отчете PEX 2021, компании стали чаще разворачивать программы совершенствования процессов в качестве составной части трансформации масштаба предприятия. Указанную тенденцию отметили 44% респондентов, в то время как в 2021 г. доля таких респондентов составляла 35%. В совокупности с другими результатами опроса можно сделать вывод, что трансформации бизнеса в первую очередь происходит по инициативе высшего руководства предприятий и проводится в жизнь при его активной поддержке», — говорится в отчете PEХ 2022.

Эксперты считают, что пандемия привела к сдвигу в мышлении руководителей и продемонстрировала, насколько полезными могут быть специалисты в области совершенствования бизнес-процессов, когда нужно экстренно сократить расходы.

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Comindware — российская компания с историей более 10 лет, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. до 2021 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

The Process Excellence (PEX) Network — глобальное сообщество, включающее более 190 тыс. BPM-профессионалов и руководителей, которые хотят улучшить свой бизнес благодаря реализации процессного подхода к управлению и совершенствованию операционной деятельности компании.