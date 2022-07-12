CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Инфосистемы джет» и производитель серверов Gagar>n объявили о стратегическом партнерстве

«Инфосистемы джет» продолжает формировать портфель ИТ-инфраструктурных решений российского производства. Серверное оборудование Gagar>n прошло внутреннее тестирование, по результатам которого подтверждена применимость серверов Gagar>n V1 для задач корпоративного сектора. Поскольку оборудование совместимо с основными российскими операционными системами — Astra Linux, «Альт Сервер» и «Ред ОС» — это позволяет использовать его в проектах по импортозамещению.

Построение ИТ-инфраструктуры на серверах Gagar>n будет интересно крупным компаниям, которые планируют создавать новые дата-центры или развивают существующую ИТ-инфраструктуру.

«Нашим заказчикам важно, чтобы вычислительная инфраструктура развивалась вместе с потребностями бизнеса, независимо от внешних факторов. Поэтому сейчас мы активно формируем портфель доступных для использования технологий. Мы тестируем оборудование и ПО, оцениваем его функциональность, надежность, удобство эксплуатации и эффективность в решении актуальных задач наших клиентов. Такой же путь отбора прошло оборудование Gagar>n. Этот принцип позволяет нам быть уверенными в качестве наших услуг в области ИТ-инфраструктуры», — отметил Юрий Семенюков, директор департамента инфраструктурных решений «Инфосистемы джет».

«Уверены, что заказчики ʺИнфосистемы джетʺ оценят вычислительное оборудование Gagar>n. Оно позволяет обеспечить до 30% энергоэффективности, увеличенную наработку на отказ по сравнению со стандартным серверным оборудованием, архитектурную открытость и простое, качественное и недорогое обслуживание», — сказала Леся Виноградова, руководитель лаборатории Gagar>n — OCP Experience Lab Moscow.

Инженеры «Инфосистемы джет» готовы проектировать вычислительную инфраструктуру на оборудовании Gagar>n, выполнять его настройку и последующее сопровождение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы

Региональные власти саботируют импортозамещение. Они не хотят отказываться от Windows и Office

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

На обучение школьников программированию и создание «цифровых кафедр» власти потратят 27,9 миллиардов

ЕС возмущен российским импортзамещением. В ответ Россия усилит переход госкомпаний на отечественное «железо»

Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект
Показать еще