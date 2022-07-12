CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «Петропавловск» минимизировала финансовые риски работы с недобросовестными поставщиками с помощью Directum RX

ГК «Петропавловск» цифровизировала проверку контрагентов на благонадежность в системе Directum RX. Теперь договоры заключаются только с проверенными поставщиками, которые полностью соответствуют требованиям экономической безопасности. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания организовала единую систему управления бизнес-процессами и документами на платформе Directum RX. Подрядчиком на проекте выступил партнер Directum — компания «Алиал групп».

В результате цифровизации все сведения о поставщиках ГК «Петропавловск» хранятся в едином досье. Пользователи системы Directum RX из разных подразделений и предприятий группы могут оценить риски не только в контексте одной сделки, но и увидеть общую картину благонадежности контрагента.

Сегодня в компании достаточно проверить поставщика один раз при занесении его в систему, а после периодически обновлять сведения. Данные о контрагенте актуализируются каждые шесть месяцев. Если служба экономической безопасности не обновила сведения о поставщике, то Directum RX блокирует заключение договора.

В результате внедрения Directum RX в ГК «Петропавловск»: проверка контрагентов занимает один день; снижены риски заключения договоров с недобросовестными поставщиками; досье контрагентов содержит актуальную информацию и хранится в единой базе; срок согласования договора сократился до одного дня за счет исключения лишних процедур проверки; 11 компаний пользуются проверенным досье контрагентов в единой системе.

Помимо проверки службой экономической безопасности в ГК «Петропавловск» используют сторонние сервисы. Уведомления об изменении информации о контрагенте из внешней системы заносятся в Directum RX. После распознавания сообщения в досье контрагента автоматически создается запись, и в службу экономической безопасности уходит задача на внеплановую проверку.

Также система автоматически проверяет контрагентов по различным спискам (черный список, аффилированных лиц и др.). Если поставщик обнаруживается в таком списке, согласование направляется по отдельно настроенному маршруту.

До внедрения Directum RX договорная работа в группе велась в системе «1С:Документооборот», а согласование — по электронной почте или на бумаге. В используемых системах не было удобных инструментов для контроля контрактования. Срок согласования договора затягивался из-за проверки службой экономической безопасности каждого отдельного документа.

***

Группа компаний «Петропавловск» российское золотодобывающее предприятие. В компании трудятся более 9000 человек, из них 1500 — офисные сотрудники.

Directum — российская ИТ-компания. Разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами, включая линейку готовых быстро развертываемых решений для разноплановых бизнес-задач. Программные продукты Directum разработаны в России и совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО: СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, операционными системами семейства Linux: ALT Linux, Astra Linux, офисными пакетами «Мой офис», «Р7-офис» и OnlyOffice. При облачной поставке ИТ-решения Directum размещаются в ЦОДах на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы

Региональные власти саботируют импортозамещение. Они не хотят отказываться от Windows и Office

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

На обучение школьников программированию и создание «цифровых кафедр» власти потратят 27,9 миллиардов

ЕС возмущен российским импортзамещением. В ответ Россия усилит переход госкомпаний на отечественное «железо»

Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект
Показать еще