«Дикси» запустила оплату покупок с помощью мобильного приложения

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») внедрила сервис оплаты покупок через СБП в мобильном приложении «Клуб друзей Дикси». При оплате на кассе покупателю не нужно использовать банковские карты, также не требуется генерировать и сканировать QR-код, а при транзакции учитываются все скидки по карте лояльности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Чтобы совершить покупку через СБП, участникам программы лояльности «Клуб друзей Дикси», которых насчитывается 5,2 млн, необходимо предъявить карту лояльности на кассе, подтвердить транзакцию в приложении и выбрать способ оплаты через приложение удобного банка.

Также появилась возможность оплачивать при помощи СБП заказы на сайте доставки dostavka.dixy.ru. Кроме того, все покупатели по-прежнему могут совершать покупки на кассе с помощью QR-кода.

Проект оплаты через СБП активно развивается: на сегодняшний день этим сервисом охвачены все магазины «Дикси». Розничная сеть за счет запуска СБП планирует существенно снизить затраты на банковское обслуживание безналичных платежей.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26605 магазинов, расположенных в 3946 населенных пунктах России. В соответствии с аудированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 г. составила 1856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.