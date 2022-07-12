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«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане

«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане с помощью комплекса решений, включающего «1С:ERP World Edition», «Модуль 1С:Общепит», BI-систему «1С:Аналитика». В результате проекта удалось обеспечить ускорение обработки заказов на 70%. Трудозатраты снижены на 50%, объемы материальных запасов и производственные издержки сокращены до 70%.

International Foodchain входит в международную сеть ресторанов общественного питания, специализирующуюся на блюдах из курицы, является второй по торговому обороту сетью кафе в мире. Под брендом сети на территории стран СНГ работает более 785 ресторанов. В рамках расширения сети компания открывает рестораны на территории Узбекистана — на данный момент в стране работают уже 14 ресторанов.

В качестве фронт офисной системы компания в Узбекистане использует решение R Keeper, интегрированное с доработанной под специфику предприятий общепита «:Бухгалтерия 2.0». В сети отсутствовал управленческий учет и аналитика продаж в режиме реального времени. Компания несвоевременно получала информацию об остатках результатов инвентаризации, что негативно сказывалось на финансовой отчетности.

Для текущей BI системы необходимо было постоянно докупать лицензии, требовалось время, чтобы подключить к базе каждый новый ресторан. Учитывая высокие темпы развития компании International Foodchain в Узбекистане, подобные задержки были критичны. Также компании необходима была система, которая позволила бы работать со спецификой отрасли общепита: списанием блюд, модификаторами и т.п.

По итогам проекта проекта: создана единая информационная среда для автоматизации производственного управленческого учета предприятия, состоящая из BI системы «1С:Аналитика», решений «1С:ERP World Edition» и «1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2»; обеспечен оперативный контроль продаж в каждом ресторане в режиме реального времени и развернутая аналитика продаж; реализована специфика производственного учета в части общепита; усовершенствованы бизнес процессы компании в соответствии с международными стандартами ведения учета; настроена полностью автоматическая интеграция между фронт офисной системой Rkeeper и ЕИС («1С:ERP World Edition» + «1С:Общепит»). Благодаря интеграции автоматизированы формирование документа «выпуск блюд» и списание материалов в производстве; налажена высокая скорость работы системы при большом количестве чеков.

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