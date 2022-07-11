«Сиссофт» предложит бизнесу решения для проектирования печатных плат «Эремекс»

«Сиссофт» предложит бизнесу отечественное решение для проектирования печатных плат компании «Эремекс».

Deltadesign – современная российская САПР, реализующая сквозной цикл проектирования печатных плат. САПР полностью поддерживает российские ГОСТы, при этом совместима с международными стандартами.

Delta Design построена на базе транзакционной СУБД IPR, которая обеспечивает целостность и безопасность хранения данных.

«Deltadesign — единственное российское решение для проектирования печатных плат. В условиях импортозамещения очень важно предложить нашим клиентам достойные и качественные аналоги иностранного ПО. Работа над продвижением продуктов «Эремекс» позволит закрыть потребность бизнеса в отечественных САПР-системах», — отметила Татьяна Литвинова, менеджер по развитию бизнеса САПР.

САПР Delta Design позволяет повысить производительность труда разработчиков электронных устройств. Среди преимуществ Deltadesign: контроль и целостность данных, сквозное проектирование, оптимизированная библиотека, интеллектуальный схемотехнический редактор, поддержка ЕСКД, возможность интерактивной и автоматической трассировки, а также удобный интерфейс.

Компания «Эремекс» — разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры.