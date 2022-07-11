CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

BI-инструмент Analytic Workspace совместим с «Ред ОС»

Российские разработчики «Ост» и «Ред софт» подтвердили совместимость аналитической BI-платформы Analytic Workspace с операционной системой «Ред ОС». Импортонезависимое решение предназначено для использования в органах государственной власти, финансовом секторе и в других организациях, нуждающихся в больших данных (Big Data).

Analytic Workspace относится к классу self-service BI и предназначена для работы с данными (анализ и визуализация), проверки гипотез и поддержки в принятии решений. Продукт позволяет снять нагрузку с ИТ-отделов: бизнес-пользователи без навыков программирования могут проводить быструю разведку данных и получать первые результаты менее чем за час. Входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (№13135).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Высокотехнологичные продукты позволяют усовершенствовать и оптимизировать бизнес-процессы. Расширение экосистемы «Ред ОС» за счёт таких технологий демонстрирует, что российский ИТ-рынок готов предоставить качественное импортонезависимое ПО для самых разных задач», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Для нашей компании является приоритетным не только развитие возможностей самого продукта, но и обеспечение функционирования платформы на ведущих отечественных операционных системах, что обеспечивает покрытие полного спектра вопросов информационной безопасности. Мы создаем комфортные условия для развития бизнеса, а широкая доступность технологий Analytic Workspace в экосистеме «Ред ОС» показывает ценность сотрудничества российских разработчиков», — сказал Ильдар Райманов, директор направления BI, Analytic Workspace.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы

Региональные власти саботируют импортозамещение. Они не хотят отказываться от Windows и Office

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

На обучение школьников программированию и создание «цифровых кафедр» власти потратят 27,9 миллиардов

ЕС возмущен российским импортзамещением. В ответ Россия усилит переход госкомпаний на отечественное «железо»

Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Самые легкие ноутбуки с диагональю 14 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект
Показать еще