Softline помогла петербургской сети магазинов «Семишагофф» оптимизировать облачную инфраструктуру

Глобальный поставщик решений и сервисов Softline оптимизировала ИТ-инфраструктуру компании ООО «ТК Прогресс» (бренд «Семишагофф») с помощью серверного оборудования, предоставленного по модели HaaS. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания «ТК Прогресс» столкнулась с проблемой нехватки высокопроизводительных ресурсов. Оборудование, на котором размещались требовательные к «железу» базы данных, стало заметно хуже справляться с нагрузками, особенно в пиковое время. Это связано как с объемом данных, так и с обновлениями ПО, которые с каждым разом предъявляли все более серьезные требования к производительности оборудования. Необходимо было разгрузить инфраструктуру, подключив более мощное решение.

Для решения проблемы Softline предложила заказчику модель Hardware as a service (HaaS), то есть «оборудование как сервис». Такой сервис является альтернативой покупки оборудования и представляет собой аренду серверов с возможностью выкупа. Такое решение позволило клиенту получить дорогостоящее «железо» без капитальных затрат.

Серверное оборудование было выполнено «под заказ», оно обладает нетиповыми параметрами и способно справляться с высокими нагрузками, с которыми столкнулся клиент. Несмотря на логистические проблемы, существующие на рынке, Softline смогла предоставить сервис в соответствии с обещанными сроками.

«В процессе использования оборудования была получена та производительность, которую мы и ожидали. За счет модели HaaS мы также получили полезный экономический эффект: возможные капитальные затраты были замещены операционными. Это позволяет нам выделить высвободившийся бюджет на развитие ИТ-инфраструктуры в других направлениях и продолжить цифровую трансформацию компании в наиболее удобные для нас сроки», – отметили представители «ТК Прогресс».

«Главное преимущество HaaS – это возможность не вынимать финансы из оборота. ИТ в ритейле и во многих других сферах – это не профильный бизнес-актив, поэтому мы предоставляем сервис для тех клиентов, для которых существенные единовременные траты на оборудование могут быть нежелательными. Стоит также подчеркнуть, что клиенты получают сервера по сервисной модели, и это не то же самое, что лизинговый договор с банком. Заказчик не использует кредитные средства, а именно получает услугу от Softline. Кроме того, если клиенту, получившему оборудование по модели HaaS, понадобится техническая поддержка инфраструктуры, Softline имеет все необходимые компетенции и готова ее предоставить», – сказал руководитель направления услуг ЦОД в СЗФО в Softline Владимир Калин.

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Компания Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.