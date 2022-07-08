Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10»

Российские компании «Базальт СПО» и Setere (ООО «ТБИ») обеспечили совместимость системы оптического распознавания текста Setere OCR версии 1.0 с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Испытания, проведенные специалистами Setere, показали корректную работу OCR-системы в среде российской ОС. Работоспособность совместного решения подтверждена двусторонним сертификатом. Созданный программный комплекс будет востребован организациями, которые переводят электронный документооборот на отечественное ПО. По функциональности Setere OCR очень близка к Abbyy Finereader, с которым работало большинство отечественных пользователей. Теперь у них есть замена — система оптического распознавания текста, работающая в среде ОС на ядре Linux.

«Электронный документооборот (ЭДО) — критически важная часть деловых процессов государственных и крупных коммерческих организаций, — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Сегодня на российскую технологически независимую платформу переходят также компании малого и среднего бизнеса. Один из ключевых компонентов этой платформы — наше совместное решение с компанией Setere. Оно существенно расширяет возможности поиска и работы с документами, оригиналы которых находятся в нередактируемых форматах, и одновременно защищает электронный документооборот от санкционных рисков».

Ранее уже была достигнута совместимость Setere OCR с предыдущей версией российской ОС — «Альт Рабочая станция 9.2».

Setere OCR предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Базовая версия продукта позволяет распознавать текст на 190 языках, выполнять сканирование с сетевых и локальных сканеров (МФУ), открывать и просматривать PDF-файлы и изображения, конвертировать документы в текстовые форматы. Setere OCR включена в Единый реестр российского ПО.

ОС «Альт Рабочая станция» — операционная система на ядре Linux, поставляется с набором свободного прикладного ПО для повседневной работы пользователей и системных администраторов. ОС поддерживает широкий спектр оборудования и работает на компьютерах с процессорами российских и зарубежных архитектур. «Альт Рабочая станция» предназначена для установки как на физические, так и на виртуальные машины. Операционная система включена в реестр отечественного ПО.

«Получение сертификата совместимости с ОС «Альт Рабочая станция 10» — еще один шаг для достижения универсальности нашего продукта. Мы понимаем, что ПО должно по возможности подходить для использования под управлением любых российских операционных систем, и успешно работаем над этим», — сказал Олег Ивченков, заместитель генерального директора Setere.