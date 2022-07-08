Голосовой робот на платформе МТТ VoiceBox проводит инструктаж курьеров сервиса Dostavista

Самые популярные покупки совершаются в интернет-магазинах, а улицы городов пестрят разноцветной униформой курьеров, спешащих доставить покупку адресату. Часто такие покупки приходят почтовым отправлением и курьерам необходимо уметь правильно организовать оплату наложенного платежа за посылку, которую он доставил. В этом оказывают помощь голосовые роботы МТТ, разработанные так, чтобы курьер оперативно смог узнать все необходимые инструкции.

Проекту, который МТТ разработал для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista, уже полгода. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России. Он может одновременно общаться с тысячами курьеров, тем самым заменяя собой работу контакт-центра, повышая оперативность решения типовых вопросов.

В 2017 году Dostavista перевела часть операторов службы поддержки на полный рабочий день и полную занятость только для того, чтобы решить одну проблему – инструктировать курьеров, работающих с наложенным платежом. В 2021 году к решению вопроса подключилась компания МТТ и совместно с операторами разработала подробный, максимально учитывающий все возможные сложности, сценарий, который интегрировали в цифрового помощника, который обзванивает курьеров, был создан автономный канал коммуникации и курьеры могут перезвонить на высветившийся номер и пройти инструктаж повторно. И только в очень сложных случаях подключается оператор. Таким образом Dostavista сократила расходы на инструктаж.

За полгода работы в Dostavista цифровой ассистент обработал тысячи звонков, в среднем охватывая 600 курьеров в день. Если на старте проекта среднее время общения составляло 33 секунды, то сейчас – 18 секунд (данные на июнь). Обучение курьеров проходит гораздо быстрее и эффективнее. Количество недозвонов уменьшилось в среднем на 10%, а лояльность курьеров к роботу повысилась на 8%. При этом компания продолжает экономить на расходах на инструктаж курьеров, и рассматривает в планах улучшения сценария с добавлением нового функционала.

Речевые технологии развиваются очень быстро и робота можно адаптировать под любые запросы бизнеса, даже очень специфического. Платформа VoiceBox от МТТ – одно из популярных существующих сейчас на рынке решений для бизнеса. Она проста, понятна, приемлема по бюджету, и при желании цифровой помощник может быть полностью автоматизирован – это актуально, например, компаниям сферы ЖКХ или недвижимости, когда речь идет о сборе показаний или регулярном оповещении. Все данные зашифрованы и доступны только компании-заказчику.