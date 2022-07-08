ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux

Pragmatic Tools осуществляет миграцию организационной структуры, пользователей и групп из Microsoft Active Directory в ALD Pro группы компаний «Астра». Решение вендора обеспечивает синхронизацию изменений на протяжении всего процесса импортозамещения, тем самым позволяя сохранить процессы управления Microsoft Active Directory и поддержать требуемый уровень информационной безопасности, избежать издержек от расширения штата и сэкономить на лицензиях ПО, предназначенного для аудита корпоративных каталогов. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

«Уход Microsoft из России вновь обострил вопрос импортозамещения для отечественных компаний. Поскольку объем работы по миграции ожидается большим, нужны средства, автоматизирующие этот процесс. Pragmatic Tools Migrator упростит миграцию на отечественные операционные системы, в том числе на Astra Linux», — сказал Андрей Арефьев, основатель компании Pragmatic Tools.

Для пользователей Astra Linux группа компаний «Астра» разработала программный комплекс ALD Pro. Продукт предназначен для централизованного управления доменом и ориентирован главным образом на системных администраторов: он позволяет упростить их работу и автоматизировать выполнение типовых задач. ALD Pro — это полноценный инструмент для администрирования учетных записей пользователей и подразделений, ПК и серверов. В нем есть механизмы для управления групповыми политиками, детальной настройки домена, мониторинга ресурсов контроллера домена и аудита событий. Кроме того, имеются уникальные возможности, которых нет в других Linux-системах, например, можно выстраивать иерархии подразделений и назначать им групповые политики.

«Освоиться с ALD Pro легко даже без специфических знаний в области Linux: современный интерфейс и ключевой функционал продукта идентичны тем, что заложены в зарубежных аналогах. Решение легко разворачивается, для работы с ним не нужно использовать командную строку и писать скрипты. Основные действия выполняются по одному клику, и можно оперировать категориями, привычными администраторам и пользователям западных ОС. Мы благодарны коллегам из Pragmatic Tools за сотрудничество и надеемся, что применение ПО Pragmatic Tools Migrator в связке с ALD Pro поможет нашим заказчикам максимально быстро и комфортно перейти на российские технологии и обеспечить независимость своих ИТ-инфраструктур и бизнес-процессов от иностранных вендоров», — отметил заместитель руководителя департамента разработки ГК «Астра» Алексей Фоменко.

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Pragmatic Tools — российский разработчик, ключевым продуктом которого является Pragmatic Tools Migrator — инструмент, позволяющий осуществить миграцию данных из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA с учетом всех требований, предъявляемых к данному процессу.