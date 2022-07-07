Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок

VK запустила Tarantool Kubernetes Operator — решение для автоматизации запуска и использования платформы Tarantool при разработке современных приложений. Новый инструмент позволяет проще управлять ИТ-инфраструктурой, автоматически подключать необходимые ресурсы для масштабирования сервисов и сокращать время вывода цифровых продуктов на рынок. Об этом CNews сообщили представители VK.

Оператор поможет компаниям, которые уже работают с Tarantool или планируют внедрить платформу в ИТ-инфраструктуру, более гибко управлять разработкой приложений на базе контейнеров. С помощью нового инструмента разработчики могут запускать кластеры Tarantool в несколько кликов и менять их конфигурацию под актуальные задачи проекта в режиме реального времени. Kubernetes-оператор позволит командам управлять ИТ-инфраструктурой без помощи системных администраторов, фокусируясь на ключевых задачах бизнеса.

«Мы последовательно развиваем инструменты in-memory платформы Tarantool, чтобы компании могли надежно хранить и быстро обрабатывать данные, а также разрабатывать цифровые сервисы без колоссальных временных затрат и привлечения профильных специалистов. Kubernetes Operator позволяет упростить администрирование ИТ-инфраструктуры и использовать Tarantool вместе с Kubernetes в одном технологическом стеке», — сказал Александр Виноградов, руководитель платформы Tarantool, VK.

Нативная интеграция поможет командам эффективнее управлять вычислительными мощностями и снижать издержки на автоматизацию и рутинные процессы.

Kubernetes Operator — инструмент, который позволяет управлять платформой Kubernetes для автоматизации развертывания, координации и масштабирования контейнеризованных приложений. Технология контейнеризации позволяет запускать программные процессы приложения и управлять необходимыми для них ресурсами отдельно от операционной системы сервера. Это один из приоритетных способов разработки приложений, который позволяет создавать удобную рабочую инфраструктуру, гибко управлять ресурсами, сложными системами и средами.

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Tarantool — проект VK, распределенная платформа in-memory вычислений. При работе с платформой данные хранятся в оперативной памяти. Это позволяет значительно ускорить работу с информацией, предоставить предсказуемое время отклика, высокую пропускную способность и сократить расходы на хранение горячих данных (тех, к которым чаще всего обращаются пользователи компании). При этом технология гарантирует сохранность данных, что необходимо для обеспечения надежности работы сервисов. А встроенный сервер приложений позволяет получать быстрый доступ к данным, максимально эффективно использовать железо.

Tarantool используется в большинстве продуктов экосистемы VK. Платформа обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам сервисов компании с многомиллионной аудиторией: «Почты Mail.ru», «Юлы», myTarget и др. За последние два года VK запустила на базе Tarantool два новых высокопроизводительных продукта: решение для процессной аналитики VK Process Mining и технологическую платформу VK Customer Experience Hub для управления данными и автоматизации маркетинга. Платформа также уже помогает таким компаниям, как «Магнит», X5 Group, «Мегафон», Wildberries, Yota и др.