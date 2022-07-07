«Сберсервис» создал резервную ИТ-инфраструктуру ДБ АО «Сбербанк» в Казахстане

ДБ АО «Сбербанк» в Республике Казахстан совместно со специалистами компании «Сберсервис» и одного из системных интеграторов разработал и внедрил распределенную катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе основного и резервного центров обработки данных.

В общей сложности ДБ АО «Сбербанк» обеспечил резервирование более 40 критичных информационных систем и сервисов. В случае возникновения чрезвычайных или непредвиденных обстоятельств, в том числе и техногенных аварий, работоспособность заданных банковских систем может быть восстановлена в течение четырех часов, что было подтверждено в ходе практических испытаний.

Идея проекта зародилась в 2020 г. после оценки критичности бизнес-процессов, рисков возникновения чрезвычайной ситуации, состояния ИТ-инфраструктуры и информационных систем. Два основных ЦОД банка расположены в сейсмоопасной зоне, в г. Алматы. Для обеспечения непрерывности работы информационных систем в случае землетрясения или других чрезвычайных ситуаций было принято решение внедрить третий катастрофоустойчивый ЦОД.

Запроектированное и внедренное решение строится на базе трех территориально распределенных центров обработки данных (два из которых расположены в г. Алматы и один в г. Караганда).

«Реализованное техническое решение повышает уровень защищенности активов клиентов, что очень немаловажно. Это не первый проект, выполненный совместно со “Сберсервис”. Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников компании, своевременное и качественное выполнение работ», - отметил Нурсултан Таскаранов, заместитель председателя Правления ДБ АО «Сбербанк».

«Проектной командой и специалистами “Сберсервис” была модернизирована корпоративная сеть передачи данных, серверный комплекс, организованы независимые магистральные каналы связи между существующим и резервным центрами обработки данных. Участие в подобных проектах – прекрасная возможность в полной мере показать весь спектр профессиональных компетенций наших инженеров и их умение решать нетривиальные ИТ-задачи», - сказал Алексей Евтушенко, генеральный директор компании «Сберсервис».

«Чтобы обеспечить непрерывный катастрофоустойчивый контур бизнеса, потребовалось перестроить и оптимизировать значительную часть существующей инфраструктуры. В результате ее глубокой модернизации мы получили инструмент, который позволяет не только обеспечить восстановление работоспособности автоматизированных банковских систем, но и улучшить их управляемость, масштабируемость и эффективность», — заявил Сергей Караханов, руководитель направления департамента поддержки технологий ДБ АО «Сбербанк».

Кроме того, в рамках проекта разработан план аварийного восстановления ИТ на случай непредвиденных обстоятельств (DRP). В ходе проведенных учений план аварийно-восстановительных работ ИТ подтвердил свою актуальность и дееспособность.

«Разработанный план АВР ИТ учитывает требования регулятора и содержит в себе описание всего комплекса организационных и технических мероприятий, необходимых и достаточных для организации и проведения восстановления ИТ на случай непредвиденных обстоятельств. Кроме того, его методологическая часть позволит в дальнейшем совершенствовать и развивать систему управления непрерывностью ИТ и банка», — сказал Роман Смирнов, руководитель направления компании «Сберсервис».