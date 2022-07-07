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«Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных роботов в промышленности

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» займется внедрением коллаборативных роботов (коботов) на российских промышленных предприятиях для автоматизации производственных процессов. Первым проектом станет установка робота-манипулятора во Всероссийском теплотехническом институте. Роботизированный комплекс на базе искусственного интеллекта будет наносить защитные покрытия на лопатки роторов паровых турбин.

В составе холдинга «Роэлектроника» проект реализует НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина (НИИАА). Предприятие первым в России получило статус сертифицированного системного интегратора промышленных коллаборативных роботов Rozum Robotics.

В рамках проекта специалисты НИИАА разместят на манипуляторе систему технического зрения и электроды, с помощью которых наносится защитное покрытие. Также будет разработана программа, позволяющая распознавать тип лопатки и определять зону нанесения. Программное обеспечение будет управлять роботизированной «рукой», а также выполнять центровку лопасти относительно манипулятора и поворачивать ротор турбины на требуемую величину.

«Мы как интеграторы практикуем комплексный подход к решению задач заказчика. Специалисты НИИАА проводят предпроектный аудит и консалтинг, а после изучения особенностей производства предлагают клиенту наиболее эффективные варианты применения коботов. Система интеллекта кобота строится на уникальном нейроядре. Мы готовы выполнить программирование робота под индивидуальные запросы заказчика, а также установить системы технического зрения, ультразвуковые системы безопасности кобота, системы оповещения о неисправностях. Также мы предлагаем помощь в обучении эксплуатационных служб работе с роботом-манипулятором и в освоении программных приложений коботов», – сказал генеральный директор НИИАА Сергей Дорофеев.

Rozum Roboticsроссийско-белорусская компания, создающая продукты в сфере робототехники. Коллаборативные роботы-манипуляторы Rozum Robotics применяются для автоматизации различных задач и позволяют оптимизировать процессы на всех участках производства, таких как сборка, укладка продукта на паллет, упаковка, обслуживание станков, сварка, контроль качества.

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