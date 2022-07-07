«Норбит» автоматизировала процессы Servicedesk для ювелирной сети «585*золотой»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») усовершенствовала прием и распределение сервисных заявок от пользователей в единой системе для российской розничной ювелирной сети «585*золотой». Благодаря внедрению решения на базе «1С-Битрикс24: Enterprise» удалось значительно увеличить скорость обработки обращений, появилась возможность централизованно контролировать качество сервиса.

Заявки от сотрудников розничных магазинов, полученные через мобильное приложение или веб-портал «585*золотой», создаются во внутренней BPM-системе и попадают в «Битрикс24». Благодаря функциональности Servicedesk автоматизирован процесс их регистрации, маршрутизации, согласования, исполнения и контроля. Помимо сервисов, доступных для клиентов, платформа позволяет и сотрудникам офиса оформлять обращения через новую систему и быстро получать обратную связь. Это касается заявок в ИТ и техническо-хозяйственную службу, заказа справок из бухгалтерии или отдела кадров и решения других вопросов.

Ежедневно в системе обрабатывается около 2 тыс. обращений. В карточке заявки фиксируются ответственный, руководитель группы и список наблюдателей, а также сроки исполнения. Новая заявка автоматически присваивается рабочей группе, которая соответствует направлению, тематике и объекту обращения. Коммуникация между инициатором, ответственным и рабочими группами реализована в едином поле. В системе легко отслеживать статус по каждой задаче и всю хронологию работы с заявкой, а также ключевые SLA-метрики.

Когда заявка выполнена, в карточке фиксируется затраченное время, а также использованные в процессе работы ресурсы. Все это помогает сократить количество ошибок, минимизировать потери информации и дублирование и повысить прозрачность работы по каждой заявке. Система собирает детальную статистику по трудозатратам рабочих групп и эффективности каждого сотрудника.

Для организации упорядоченной работы всех пользователей в единой системе и дальнейшего масштабирования потребовалась интеграция с файловой системой хранения данных (ФСХД). Для этих целей функциональность «Битрикс24.диск» была адаптирована для нужд более 5 тыс. пользователей компании. Физическое хранение реализовано в корпоративном хранилище данных (КХД), а вся функциональность работы с файлами – в «Битрикс24», в том числе ролевой доступ, создание разделов, карточки и многое другое.

Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*золотой», сказал: «В управлении сети более 1 тыс. магазинов, где продается четверть всех украшений в России. Кроме того, у компании 5 крупных офисов в разных регионах страны. Большой объем заказов генерирует и растущее количество сервисных обращений. Внедрение «Битрикс24» помогло существенно увеличить скорость и повысить качество обработки заявок из розницы и офисов за счет автоматизации рутинных операций. Оно позволило рациональнее распределять их по рабочим группам, регулировать нагрузку на сотрудников и улучшить уровень сервиса».

Владимир Вертоградов, управляющий директор «Норбит», сказал: «Сейчас эмоции и впечатления, сопровождающие покупку, стали определяющими факторами лояльности к бренду. Внедрение Servicedesk – яркое подтверждение клиентоцентричности «585*золотой». Компания сосредоточена на качестве продукции и сервиса, а IT-технологии помогают сохранить их на высоком уровне несмотря на растущие масштабы сети, новые форматы бизнеса и меняющиеся условия рынка. Новое решение улучшает клиентский опыт, обеспечивает необходимую гибкость и омниканальный подход к коммуникациям с покупателями».