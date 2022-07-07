Navicon и Luxms BI помогут российским компаниям работать с большими данными

Системный интегратор и разработчик Navicon и производитель аналитической платформы Luxms BI заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к отечественному продукту для работы с BI-аналитикой на больших данных и качественным инструментам визуализации. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon планирует внедрять Luxms BI, в первую очередь, в крупных компаниях фармацевтического, FMCG, розничного рынков. Датацентричная архитектура, использование горячего слоя хранения данных выгодно отличают платформу Luxms BI на рынке систем бизнес-аналитики. В результате скорость отклика Luxms BI не зависит от объема обрабатываемой информации, числа пользователей и аналитических задач, а ее горизонтальная масштабируемость не ограничена.

Благодаря датацентричной архитектуре нового поколения продукт способен полностью заменить высокопроизводительные импортные аналитические системы, недоступные российским пользователям. При этом платформа Luxms BI — импортонезависима. Она использует собственные и open-source компоненты: веб-сервер nginx, базу данных PostgreSQL. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, на платформе предусмотрены широкие возможности для визуализации информации. Вместо длинных таблиц и огромных массивов неструктурированных данных пользователи работают с простыми, понятными дашбордами: рейтингами, инфографикой, картами, мнемосхемами, диаграммами. Все визуализации интерактивны: можно переключать срезы, детализировать дашборд до нужного уровня или менять тему. Пользователю достаточно одного взгляда, чтобы получить максимально полную, актуальную картину отдельного процесса или бизнеса в целом.

«Компаниям, оперирующим огромными массивами данных, нужны простые и доступные решения для их обработки и получения инсайтов. Только так они могут контролировать внутренние процессы и быстро принимать управленческие решения, не утопая в цифрах. В Luxms BI максимально простой интерфейс, а данные отображаются в удобном для восприятия глазом визуальном формате. Благодаря этому руководитель может моментально увидеть, что происходит в бизнесе, есть ли какие-то сбои в процессах и чем они вызваны», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

«Мы разработали такой продукт, который делает глубокую аналитику крупных массивов данных доступной для любого пользователя, от бизнес-аналитика до руководителя компании. Luxms BI три года подряд попадает в BI-круг Громова — отечественный аналог Gartner’s Magic Quadrant. Мы верим, что наше решение в совокупности с индустриальной экспертизой Navicon позволит повысить уровень принятия бизнес-решений в российских компаниях», — отметил Семен Борисов, менеджер департамента бизнес-развития ГК Luxms.

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Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий. Компания реализовала более 1000 проектов в более чем 15 странах.