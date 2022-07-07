«Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office

Банк «Кубань кредит» завершил первый этап перехода на электронный документооборот с частными клиентами. Уже сейчас большинство документов можно подписать в офисах Банка при помощи электронного планшета. В бумажном виде для подписи остается только договор на банковское обслуживание. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Нововведение стало возможным благодаря технологии Nopaper Office. Она позволяет моментально создавать мобильную электронную подпись клиента с сохранением в безопасности сведений о нем. Сервис встроен в банковскую инфраструктуру: специалист КБ «Кубань кредит» идентифицирует физическое лицо, вводит его данные в учетную систему и выпускает персонифицированную электронную подпись. Клиент авторизуется по уникальному коду, после чего может сразу подписывать документы в онлайн-режиме.

Переход на безбумажные технологии даст Банку возможность улучшить клиентский сервис, оптимизировать хранение документов в электронном формате, а также снизить затраты на бумагу, логистику, ведение архивов и обслуживание оргтехники.

На втором этапе Nopaper Office будет интегрирован в систему дистанционного банковского обслуживания и масштабирован на все внутрибанковские процессы. В результате специалисты и клиенты Банка смогут подписывать документы на своих мобильных устройствах.

«Внедрение безбумажного обслуживания – это очередной механизм банка “Кубань кредит” по совершенствованию работы с частными клиентами, – отметил руководитель Департамента информационных технологий Максим Гречихо. – Сервис Nopaper значительно упростит процесс обслуживания, сделает его более комфортным и безопасным. С другой стороны сокращение использования бумаги позволит банку оптимизировать затраты и, что важно, будет служить сохранению лесного фонда страны».

«Сегодня большинство банковских операций доступны в цифровых каналах, – отметила сооснователь сервиса Nopaper Дарья Верестникова. – Однако обслуживание клиентов и предоставление новых продуктов зачастую осуществляются традиционными способами. То есть в офисах и с использованием значительного количества бумажных документов. “Кубань кредит” одним из первых принял решение перевести эти процессы в формат digital. Мы рады, что банк с системой Nopaper совершает качественный шаг вперед в плане клиентского сервиса и автоматизации своей деятельности. В тоже время переход к безбумажным технологиям – это вклад кредитной организации в дело сохранения природных ресурсов».

Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub: «Сервис Nopaper от резидентов “Сколково” уже не в первый раз демонстрирует свою востребованность, пополняя список клиентов топовыми банками России. Это прекрасный пример для других стартапов того, как продукт и профессиональная команда находят нишу на рынке».

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Nopaper Office - сервис электронного документооборота с клиентами банка со встроенной технологией мобильной подписи. Позволяет оформить электронную подпись и подписывать документы через мобильное приложение – удаленно и без посещения удостоверяющего центра. При этом бесшовно встраивается в рабочую среду менеджера банка (фронт-офис) и позволяет работать с документами с компьютера, и отправлять на подпись клиенту прямо в мобильное или планшетное приложение.

Совместное решение резидентов «Сколково» – компаний Abanking и SafeTech.