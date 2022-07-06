CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Рэйдикс» выпустила новую версию ПО Raidix Era

«Рэйдикс» выпустила Raidix Era 4.0. Четвёртое поколение программного обеспечения для реализации максимальной производительности систем на базе NVMe-накопителей получило ряд обновлений по сравнению со своими предыдущими версиями. Так, в новом релизе ПО Raidix Era 4.0 внедрены: поддержка нативного протокола NVMe-устройств для Multipathing; возможность замены уровня уже созданных RAID уровнями 50, 60 и 70; улучшенное управление приоритетом реконструкции; поддержка работы через API по gRPC; возможность установки и обновления ПО через репозиторий «Рэйдикс» (начиная с версии Raidix Era 3.4.2 и выше); принятие условий EULA после установки ПО; изменения в интерфейсе управления системой.

Raidix Era — программное обеспечение для построения сверхбыстрых программных RAID-массивов в системах хранения данных на основе NVMe-накопителей. Реализованный в Raidix Era уникальный подход к построению программного массива, основанный на запатентованных алгоритмах «Рэйдикс» и параллелизации вычислений позволяет кратно увеличивать производительность all-flash-инфраструктур и снижать стоимость владения системой благодаря снижению инвестиций в накопители и возможности использовать экономичные уровни RAID вместо дорогостоящих.

Raidix Era находит применение в СХД, обеспечивающих работу приложений, взаимодействующих с высоконагруженными базами данных, применяется при производстве и обработке 4K/8K-видео, осуществлении OLTP-транзакций, реализации проектов IoT/IIoT и суперкомпьютерных вычислений. ПО Raidix Era внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости

Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

«Росатом» вызвался стать главным производителем импортозамещенного ПО в машиностроении

Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще