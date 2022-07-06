ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб

ГК «А101» при поддержке Агентства инноваций Москвы начинает тестирование системы автоматизированного управления эксплуатации жилой недвижимости. Новый смарт-сервис будет контролировать выполнение работ, связанных с клинингом и регулярным техническим обслуживанием помещений. Опытная эксплуатация системы автоматизированного клининг-контроля Bruno уже проводится в одном из домов жилого комплекса «Испанские кварталы».

В период тестирования сотрудники клининговой службы в соответствии с принятым управляющей компанией регламентом проводят уборку и фиксируют факт выполнения работ в специальном мобильном приложении, которое установлено только у специалистов по клинингу. После этого жители могут проверить фактическое выполнение и качество уборки мест общего пользования, просто отсканировав QR-код в МОП. Также смарт-сервис позволит установить точное время прихода сотрудников клининга и продолжительность выполнения работ. Контроль осуществляется в режиме реального времени.

Антон Середа, один из создателей Bruno, сказал: «Я сам живу в одном из районов ГК «А101». Как активному участнику нашего комьюнити мне хотелось облегчить работу управляющей компании. Bruno поможет сократить количество обращений собственников недвижимости, связанных с претензиями по уборке мест общего пользования. А регулярный автоматизированный контроль повысит ответственность сотрудников и улучшит качество уборки помещений и прилегающей территории. Отметиться на рабочем месте сотрудник может через QR-код, RFID-метку или по Bluetooth, и это заметно оптимизирует процесс контроля работ по сравнению с бумажными графиками и журналами».

Директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит отметила: «Мы тестируем технологию контроля клининга для ее последующей интеграции в сервисную экосистему ГК «А101», сформированную в мобильном приложении. С помощью Bruno управляющая компания и руководство компании-подрядчика по клинингу могут увидеть, насколько быстро и качественно выполнялась уборка каждого конкретного участка, и определить потенциал для повышения уровня сервиса. Жители, наведя камеру на QR-код, могут увидеть, когда в последний раз проводилась уборка, что повышает прозрачность работы управляющей компании и облегчает ее общественный контроль».

Испытания системы клининг-контроля пройдут в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций, реализуемой Агентством инноваций Москвы.

Исполняющая обязанности генерального директора Агентства инноваций Москвы Мария Богомолова сказала: «Наша программа была запущена в 2019 г. Она позволяет компаниям апробировать новые разработки в реальных условиях. Сейчас в нее входят 185 государственных и коммерческих учреждений, которые предоставляют свои возможности для испытания продуктов и сервисы в 18 различных отраслях. В рамках проекта было инициировано более 200 пилотных тестирований, на сегодняшний день завершено 165».