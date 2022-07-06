«Дамате» внедрила математическое моделирование в продажи продукции

«Дамате» завершила разработку и внедрение ИТ-решения по прогнозированию продаж и балансировке заказов на основе математики и машинного обучения. Стоимость проекта 35,5 млн руб.. «Дамате» рассчитывает получать дополнительную прибыль в сумме до 61 млн руб. в год только за счет более точного планирования заказов. Об этом CNews сообщили представители «Дамате».

Реализацией проекта занималась специально созданная в компании математическая лаборатория (Math Lab), объединившая специалистов с математическим образованием и опытом работы в оптимизации производства, анализу данных.

Автоматизированная система планирования производства включает в себя два блока. Первый – блок прогнозирования, назначением которого является построение оптимального прогноза спроса и плана производства на краткосрочную перспективу с учетом ограниченных производственных мощностей и объемов живого веса. В математическую модель построения высокоточного прогноза спроса заложены алгоритмы анализа множества факторов, среди которых: история заказов, планы по новым продуктам и клиентам, текущие заказы и промо-акции.

Второй – блок балансировки для подбора оптимальных процентов разделки с учетом возможных ограничений по сырью, производственным и упаковочным мощностям в каждом эшелоне для максимального подтверждения клиентских заказов/прогнозов согласно приоритетам.

До запуска проекта прогнозы продаж в «Дамате» делались специалистами вручную и не учитывали множества факторов. Их точность была недостаточно высокой, а производство зачастую недозагружено, оперативность и качество балансировки заказов не соответствовало запросам компании на текущем этапе развития. Кроме этого, при наличии реальных заказов вставала задача определить приоритеты, какие из них следует принять и в какой мере удовлетворить. При этом следовало сопоставить важность клиента, маржинальность и доходность заказов.

В новой системе фактическим показателем точности прогнозирования является значение в 85%. В перспективе точность прогнозирования возможно увеличить путем добавления в модель расчета внешних факторов, влияющих на прогноз заказа, среди которых: анализ вторичных продаж, взаимодействие с экосистемами торговых сетей и другие параметры.

Автоматизация бизнес-процессов, точный прогноз и балансировка заказов от клиентов позволяет планировать производство конкретной продукции, заказывать необходимый объем упаковки, оптимизировать графики убоя, заморозки, промоакций и т.д. Внедрение новых решений дает возможность «Дамате» рациональнее использовать ресурсы завода, такие как персонал, и оборудования, равномерно загружать производственные линии, исключить человеческий фактор, а также выстроить долгосрочные отношения с клиентами за счет более высокой степени покрытия заказов.

Проект по математическому моделированию продаж был запущен летом 2021 г. на базе комплекса по производству и переработке индейки в Пензенской области. В перспективе он станет ИТ-платформой, на основе которой «Дамате» планирует развивать собственные автоматизированные решения в области прогнозирования продаж.

***

Группа компаний «Дамате» (ГК «Дамате») – российский сельскохозяйственный холдинг. В портфеле компании проекты по производству индейки, утки и баранины. «Дамате» также развивает молочное животноводство, переработку молока и собственные генетические проекты.

«Дамате» широко использует в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. География деятельности ГК «Дамате» охватывает несколько регионов: Пензенская, Тюменская, Ростовская области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется по всей стране от Калининграда до Владивостока и экспортируется за рубеж.