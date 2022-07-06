«1С­-Рарус» автоматизировала учет и формирование отчетности по МСФО в компании «Сбердевайсы»

«1С-Рарус» обеспечила ведение регламентированного учета и подготовку отчетности в компании «Сбердевайсы», входящей в экосистему «Сбера». Автоматизация произведена с помощью решения «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО», учтены все требования заказчика, касающиеся подготовки отчетности по МСФО.

«Сбердевайсы» — ИТ компания, основная деятельность которой — разработка сервисов и умных устройств. До проекта на предприятии заказчика было установлено решение «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» для ведения учета по РСБУ. Подготовка отчета по МСФО велась в электронных таблицах на основании данных из информационных баз «1С». Данные выгружались, затем трансформировались в различные таблицы для последующих расчетов. Формирование отчетности в электронных таблицах занимало в среднем 3 дня. В случае изменения исходной информации нужно было производить перерасчеты и искать причины ошибок, что делало процесс формирования отчетности трудоемким и долгим.

Для уменьшения ручного труда и сроков формирования отчетности, руководство компании приняло решение автоматизировать МСФО учет и автоматизировать отчетность по МСФО на базе текущей программы «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО». Также стояла задача реализовать в программе ведение параллельного учета ВНА по МСФО и автоматизировать несколько дополнительных процессов. По окончании обследования список требований заказчика был расширен в области автоматизации МСФО.

В результате проекта срок подготовки отчетности уменьшился до одного дня. Отчетность и учет по МСФО производятся в одной информационной базе без привлечения сторонних программ, что позволяет сократить количество расхождений в документах. Ведение учета в единой информационной базе «1С:Бухгалтерия КОРП МСФО» также дает возможность оперативно отследить информацию о всех вносимых изменениях, тем самым увеличивая прозрачность расчетов при формировании отчетности.

Елена Соколова, старший финансовый контролер, компания «Сбердевайсы», сказала: «До обращения в „1С Рарус“ в нашей компании уже была установлена „1С:Бухгалтерия КОРП МСФО“, но мы использовали далеко не весь функционал программы. В базе не хватало необходимых настроек и доработок для решения наших задач по ведению учета по МСФО. Команда „1С Рарус“ помогла максимально автоматизировать ведение учета по МСФО и подготовку отчетности с помощью функционала программы. Сотрудники отмечают повышение прозрачности расчетов при ведении учета, своевременное обновление отчетных форм, удобство работы в программе. Благодарим „1С Рарус“ за успешный проект и помощь в работе с решением „1С:Бухгалтерия КОРП МСФО“».