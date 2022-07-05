«Спортмастер» роботизировал процесс выгрузки эквайринговых отчетов по филиалам на RPA-платформе PIX

Сеть спортивных товаров «Спортмастер» внедрила программного робота PIХ Robotics, российского разработчика RPA-платформ, для сбора, обработки и выгрузки отчетов эквайеров по филиалам в систему учета на платформе «1С». Робот функционирует бесперебойно и снимает с бухгалтеров рутинную задачу.

Торговая сеть спортивных товаров «Спортмастер» существует на рынке с 1992 г. и объединяет более 500 магазинов по всей России.

Ежедневно на почту бухгалтеров компании поступают отчеты эквайеров. Самый большой объём обработки отчетов приходится на понедельник и день после праздников за счет накопления отчетов за этот период. Для разгрузки бухгалтеров в компании было принято решение роботизировать процесс обработки и загрузки отчетов на RPA-платформе PIX.

Отчеты приходят по каждому конкретному филиалу Компании. Задача робота — проверить и обработать отчеты по определенным правилам, определить, что требуется сделать дальше: загрузить в «1С» или направить на доработку бухгалтеру. Кроме того, все отчеты робот также загружает в электронный архив компании.

Робот функционирует ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни) и до 12:00 обрабатывает все поступившие отчеты. Отчёты, которые не прошли первичную проверку роботом, автоматически направляются бухгалтеру для дополнительной проверки, после чего возвращаются для дальнейшей обработки по маршруту. Среднее время обработки одного отчета роботом составляет 4,5 минуты.

Бухгалтеры компании позитивно отнеслись к внедрению робота. RPA-технология позволяет сотрудникам освободиться от ежедневных рутинных операций и переключиться на более важные интеллектуальные задачи.

«Внедрение робота PIX RPA для процесса обработки отчетов эквайеров — это наш первый шаг на пути роботизации рутинных операций сотрудников Компании. Сейчас уже можно сказать, что этот проект признан успешным, привел к уменьшению трудозатрат бухгалтеров на ручные операции и повысил эффективность их работы. В настоящий момент мы продолжаем активно развивать роботизацию процессов на платформе PIX RPA», — сказал Вадим Харитонов, начальник отдела корпоративного электронного документооборота и управления бизнес-процессами, управления информационных сервисов «Спортмастера».

«Миссия PIX — помогать развиваться нашим клиентам. Пример «Спортмастера» показывает, что, если освободить сотрудников от таких монотонных процедур, как проверка и загрузка, они с большим энтузиазмом подходит к рабочим задачам и двигают компанию вперед. И мы видим, что все больше компаний перенимает позитивный опыт коллег по автоматизации рутинных процессов», — отметил Дмитрий Корнев, руководитель отдела развития бизнеса PIX Robotics.