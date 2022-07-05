«СКБ Контур» подписал соглашение с автономной некоммерческой организацией «Цифровые технологии производительности»

«СКБ Контур» подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Цифровые технологии производительности». Стороны будут работать над автоматизацией российского предпринимательства и внедрением программ, которые упрощают бизнес-процессы в компаниях. Об этом CNews сообщил представители «СКБ Контур».

Сотрудничество предполагает обмен опытом, знаниями, участие в семинарах, форумах и выставках цифровых технологий. А также тесное взаимодействие по вопросам реализации программ и проектов в ИТ-сфере.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «“Контуру” очень близка тема производительности труда. По сути, все наши решения направлены на то, чтобы избавить руководителей и сотрудников от ненужного ручного труда, автоматизировать рутину, чтобы люди могли заниматься творческими и интеллектуально емкими задачами. Полагаю, совместными усилиями нам удастся добиться большего».

Павел Христенко, генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности»: «Наше сотрудничество позволит не только сформировать оптимальные и функциональные предложения для предприятий, участвующих в Цифровой экосистеме, ММПП, но и перенять опыт разработки и внедрения продуктов у ведущего разработчика различных классов программного обеспечения. Своего рода, агрегировать лучшие практики от значимого игрока рынка разработки. Цель Цифровой экосистемы, ММПП – это повышение эффективности внедрения программных продуктов и повышение уровня компетенций сотрудников предприятий. Мы хотим, дать возможность руководителям компаний принимать подготовленные решения о внедрении цифровых продуктов».

Подписание соглашения – это декларация общих намерений наиболее эффективно провести процесс цифровизации и импортозамещения программного обеспечения компаний-участников Национального проекта «Производительность труда». Результатом внедрения цифровых решений и применения сервисов «СКБ Контур» будут реальные положительные изменения в виде повышения производительности труда в России.

***

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.