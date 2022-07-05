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«СКБ Контур» подписал соглашение о сотрудничестве в области ИТ с правительством Пермского края

Подписание состоялось 4 июля 2022 г. Цель соглашения — создать благоприятные условия для реализации региональной политики в сфере развития информационных технологий в Пермском крае. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контура».

Правительство Пермского края представлял заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников. Со стороны «СКБ Контур» соглашение подписал генеральный директор Михаил Сродных.

Стороны планируют вести совместную работу в следующих направлениях: разработка и запуск инициатив в сфере информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости региона; поддержка проектов в сфере ранней профориентации, поддержке новых форматов научно-технического творчества детей и молодежи, а также реализации инновационных проектов в области образования; обмен опытом, знаниями, проведение конференций, презентаций, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

По словам Михаила Сродных, подписание двустороннего соглашения благоприятно повлияет на дальнейшее развитие информационных технологий, образования и цифровизацию госуслуг в Пермском крае.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «У нас большой опыт в информатизации как госсектора, бюджетных и муниципальных учреждений, так и компаний — от микробизнеса до корпораций. Мы готовы запускать совместные проекты и делать все, чтобы как можно больше субъектов Пермского края могли автоматизировать свои бизнес-процессы. Второе направление совместных усилий — ИТ-образование. Мы много лет даем гранты, проводим стажировки, перезапустили вместе с Уральским федеральным университетом бакалавриат для айтишников и готовы делиться своими наработками».

Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края: «Мы видим, что сотрудничество с бизнесом всех уровней положительно сказывается на скорости цифровизации региона. Чем больше участников присоединяются к совместной работе, тем больше проектов мы реализуем и тем выше процент проникновения информационных технологий в повседневную жизнь прикамцев. Все это складывается в одну большую цель – повышение комфорта для наших жителей».

Ранее «СКБ Контур» уже подписал соглашения с Правительством Приморского края, Ульяновской и Астраханской области, Администрацией Екатеринбурга, Департаментом информационных технологий и цифрового развития Курганской области.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

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