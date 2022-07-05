«Систэм электрик» локализует программное обеспечение для перехода к Индустрии 4.0

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), ранее российское подразделение международной компании Schneider Electric, объявила о планах разработать российское промышленное программное обеспечение в партнерстве с лидерами российской ИТ-индустрии.

Решение «Систэм электрик» поможет предприятиям в переходе к Индустрии 4.0 и обеспечит возможность эффективного использования ранее установленных зарубежных технических решений. Полноценное импортозамещение будет осуществлено без остановки технологических процессов. Новый продукт будет доступен для всех партнёров на территории России. Запуск первой коммерческой версии запланирован на осень 2022 г.

«Отечественный софт позволит нашим клиентам эффективно обслуживать и эксплуатировать установленный парк российского и зарубежного оборудования для обеспечения безопасной и непрерывной работы всех критических объектов инфраструктуры», – отметил генеральный директор «Систэм электрик» Алексей Кашаев.

Компания планирует объединить лучшие мировые практики и компетенции своих сотрудников, наработанные на протяжении нескольких десятилетий работы над крупными проектами по всему миру, с опытом российских специалистов. Новая разработка станет локальной альтернативой классическим программным продуктам Schneider Electric, применяемым на российских промышленных предприятиях и объектах

критической инфраструктуры: EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure PME, Vijeo Designer, EcoStruxure Machine SCADA Expert, AVEVA Intouch, AVEVA Edge, AVEVA Plant SCADA, EcoStruxure Geo SCADA Expert, AVEVA System Platform, AVEVA Historian, EcoStruxure Building Operation.