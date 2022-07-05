НПЦ «Пружина» завершил внедрение «1С:ERP»

Научно-производственный центр «Пружина» (НПЦ «Пружина», входит в холдинг «ОВК»), производитель пружин для отрасли железнодорожного машиностроения, завершил проект комплексной автоматизации процессов производственного и финансового учета на базе российского программного продукта «1С:ERP».

«1С:ERP» редакции 2.5 — инструмент по повышению эффективности деятельности предприятия посредством выстраивания сквозных бизнес-процессов в единой информационной системе. Благодаря «1С:ERP» в НПЦ «Пружина» автоматизированы ключевые производственные и финансовые процессы, в частности, налажен механизм полной и непрерывной прослеживаемости сырья и продукции, оптимизированы товарные запасы, усилен контроль качества готовой продукции, а также упрощен процесс сбора получаемой информации от всех подразделений.

Так, использование системы уникальных идентификаторов позволило устранить проблему избыточных товарных запасов и создать базу для эффективного контроля процессов закупки сырья, производства и отгрузки готовой продукции. Результатом автоматизации управления закупками и складами стало существенное сокращение трудоемкости анализа исполнения заказов.

Непосредственно в цехах созданы специализированные интерфейсы для отражения результатов выполнения производственных операций в режиме онлайн. Выполнена настройка связи ИТ-системы с производственным оборудованием для обеспечения его корректной работы и получения сигналов о неполадках.

В ходе внедрения «1С:ERP» также разработаны подсистемы проведения входного, лабораторного, производственного и метрологического контролей, приемо-сдаточных испытаний продукции. Это позволило связать в единую автоматизированную цепочку процедуры контроля качества и производственные процессы.

Построение взаимосвязи между данными оперативного и регламентированного учета позволяет формировать аналитическую отчетность с необходимой степенью детализации.

Александр Кузьмин, финансовый директор НПЦ «Пружина», сказал: «Необходимость внедрения единой для всех подразделений интеграционной системы назрела давно. До этого на заводе использовались различные специализированные информационные системы, Excel-таблицы, никак не связанные между собой. Это осложняло процессы планирования и производства, смещало фокус контроля. А с помощью «1С:ERP» уже в первые месяцы работы нам удалось ощутить позитивные изменения. Сократились операционные издержки, взаимодействие подразделений стало удобнее и прозрачнее. Уверен, что объемы таких изменений будут только расти».

Фёдор Бухтояров, директор по ИТ железнодорожного холдинга «ОВК», отметил: «Цифровизация и комплексная автоматизация процессов — обязательное условие для успешного развития современного производственного предприятия. Процесс внедрения «1С:ERP» занял 12 месяцев. Это довольно короткий срок для проекта такого масштаба. В результате, новая система обеспечила сквозную автоматизацию процессов от планирования производства и закупок до реализации готовой продукции, включая оперативный производственный и складской учет, контроль качества. Кроме того, автоматизированы процессы ремонта и обслуживания оборудования, учета активов, ценообразования и многое другое. В результате внедрения «1С:ERP» мы рассчитываем на повышение показателей эффективности НПЦ «Пружина».