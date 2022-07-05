CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

НПЦ «Пружина» завершил внедрение «1С:ERP»

Научно-производственный центр «Пружина» (НПЦ «Пружина», входит в холдинг «ОВК»), производитель пружин для отрасли железнодорожного машиностроения, завершил проект комплексной автоматизации процессов производственного и финансового учета на базе российского программного продукта «1С:ERP».

«1С:ERP» редакции 2.5 — инструмент по повышению эффективности деятельности предприятия посредством выстраивания сквозных бизнес-процессов в единой информационной системе. Благодаря «1С:ERP» в НПЦ «Пружина» автоматизированы ключевые производственные и финансовые процессы, в частности, налажен механизм полной и непрерывной прослеживаемости сырья и продукции, оптимизированы товарные запасы, усилен контроль качества готовой продукции, а также упрощен процесс сбора получаемой информации от всех подразделений.

Так, использование системы уникальных идентификаторов позволило устранить проблему избыточных товарных запасов и создать базу для эффективного контроля процессов закупки сырья, производства и отгрузки готовой продукции. Результатом автоматизации управления закупками и складами стало существенное сокращение трудоемкости анализа исполнения заказов.

Непосредственно в цехах созданы специализированные интерфейсы для отражения результатов выполнения производственных операций в режиме онлайн. Выполнена настройка связи ИТ-системы с производственным оборудованием для обеспечения его корректной работы и получения сигналов о неполадках.

В ходе внедрения «1С:ERP» также разработаны подсистемы проведения входного, лабораторного, производственного и метрологического контролей, приемо-сдаточных испытаний продукции. Это позволило связать в единую автоматизированную цепочку процедуры контроля качества и производственные процессы.

Построение взаимосвязи между данными оперативного и регламентированного учета позволяет формировать аналитическую отчетность с необходимой степенью детализации.

Александр Кузьмин, финансовый директор НПЦ «Пружина», сказал: «Необходимость внедрения единой для всех подразделений интеграционной системы назрела давно. До этого на заводе использовались различные специализированные информационные системы, Excel-таблицы, никак не связанные между собой. Это осложняло процессы планирования и производства, смещало фокус контроля. А с помощью «1С:ERP» уже в первые месяцы работы нам удалось ощутить позитивные изменения. Сократились операционные издержки, взаимодействие подразделений стало удобнее и прозрачнее. Уверен, что объемы таких изменений будут только расти».

Фёдор Бухтояров, директор по ИТ железнодорожного холдинга «ОВК», отметил: «Цифровизация и комплексная автоматизация процессов — обязательное условие для успешного развития современного производственного предприятия. Процесс внедрения «1С:ERP» занял 12 месяцев. Это довольно короткий срок для проекта такого масштаба. В результате, новая система обеспечила сквозную автоматизацию процессов от планирования производства и закупок до реализации готовой продукции, включая оперативный производственный и складской учет, контроль качества. Кроме того, автоматизированы процессы ремонта и обслуживания оборудования, учета активов, ценообразования и многое другое. В результате внедрения «:ERP» мы рассчитываем на повышение показателей эффективности НПЦ «Пружина».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

«Росатом» вызвался стать главным производителем импортозамещенного ПО в машиностроении

Вышла новая версия бесплатной российской ОС Simply Linux

4 тренда на рынке ERP-систем

Суперпроект российских ядерщиков за 50 миллионов переедет с Microsoft SharePoint на независимое ПО

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще