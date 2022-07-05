Navicon начинает внедрять российскую аналитическую платформу Cubix BM

Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил свой аналитический портфель разработкой российского производителя Axilon Consulting — платформой Cubix Business Modeler. Клиенты Navicon могут в сжатые сроки и с минимальными затратами развернуть высокопроизводительное аналитическое решение.

Платформа Cubix BM предназначена для автоматизации процессов бизнес-моделирования, стратегического управления, бюджетирования, формирования систем аналитической и финансовой отчетности, а также анализа эффективности работы компании на базе KPI. Предусмотрена возможность подключения к платформе дополнительной функциональности: инструментов для управления платежами, контроля договоров и исполнения бюджетов, построения корпоративной отчетности.

В ядре системы — in-memory технологии, которые позволяют в несколько раз быстрее обрабатывать даже крупные массивы данных прямо в оперативной памяти. На высокопроизводительной платформе могут работать одновременно до нескольких тысяч пользователей с различными уровнями доступа в соответствии с настроенными правами и ролями в команде с сохранением скорости обработки информации.

Доступна гибкая интеграция Cubix BM с другими платформами и решениями: это могут быть, например, учетные системы, инструменты визуализации или другие ИТ-продукты, необходимые для построения комплексного процесса бизнес-моделирования. С помощью инструментов ETL она легко встраивается в любую корпоративную инфраструктуру и собирает информацию из внешних источников.

«Одно из главных достоинств системы — ее простота. В Cubix BM интуитивно понятный визуальный пользовательский веб-интерфейс — связи любого типа и сложности можно создавать в несколько кликов. Кроме того, рабочее решение на платформе разворачивается очень быстро, а для его администрирования и сопровождения достаточно одного человека без навыков программирования. Это очень удобно в условиях ограниченных ресурсов на рынке», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики компании Navicon.

Платформа внесена в реестр российского программного обеспечения под номером 4208. Cubix BM можно развернуть в полностью импортонезависимой конфигурации: установка серверной части доступна на различных Uniх/Linux-системах, система хранения данных подразумевает возможность использования open source базы данных, а рабочее место пользователя практически системонезависимо.

«В портфеле Axilon Consulting десятки успешно реализованных проектов, в том числе для крупных отечественных компаний. Мы обеспечиваем поддержку решения, а также постоянно развиваем и модернизируем его исходя из текущих экономических реалий и меняющихся требований бизнеса. Продукт полностью отвечает требованиям российских компаний к импортозамещенным ИТ-решениям. Вместе с командой Navicon, обладающей широким опытом во внедрении передовых аналитических продуктов, мы готовы предложить рынку надежное, проверенное решение, независимое от импортных технологий», — сказал Олег Босенко, генеральный директор Axilon Consulting.