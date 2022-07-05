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Цифровизация Внедрения
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«Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX

Предприятие внедрило Directum RX вместо нескольких устаревших локальных СЭД. Работа с документами ускорилась благодаря полной цифровизации жизненного цикла договоров: оформление, согласование, подписание, контроль, исполнение обязательств. Всего в системе работает 2000 пользователей компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Ранее весь документопоток в «Газпром трансгаз Саратов» велся в нескольких локальных СЭД, которые престали отвечать потребностям пользователей и руководителей. Система нового поколения Directum RX объединила все филиалы компании в единую базу и обеспечила для них импортонезависимое информационное пространство — с поддержкой СУБД PostgreSQL, ОС Linux.

На первом этапе внедрения Directum RX настроили процессы делопроизводства, а далее цифровизировали работу с договорами.

Договорные документы компании согласуются по регламентам — круг рецензентов определен для каждого вида документа. В системе настроены: договор, дополнительное соглашение, приложение, протокол разногласий, протокол урегулирования разногласий.

Для передачи информации об оргструктуре, сотрудниках и контрагентах Directum RX интегрирован с локальными информационно-управляющими системами компании. Используется односторонний обмен данными через промежуточную («шлюзовую») базу данных.

В ближайшем будущем «Газпром трансгаз Саратов» планирует увеличить количество пользователей, перейти на Directum RX 4.2, подключить ИИ-сервисы Directum Ario и внедрить финансовый архив.

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«Газпром трансгаз Саратов» регулирует и перераспределяет потоки природного газа из Центральной Азии и Западной Сибири в центральные районы России, на Северный Кавказ, в Европу. У общества функционирует 21 филиал в четырнадцати муниципальных образованиях Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей.

Directumроссийская ИТ-компания. Программные продукты Directum разработаны в России и совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО: СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, операционными системами семейства Linux, офисными пакетами «Мой офис», «Р7-офис» и OnlyOffice. При облачной поставке ИТ-решения Directum размещаются в ЦОДах на территории России.

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