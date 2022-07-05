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«БФТ-холдинг» создал инструмент декларативной разработки и развертывания программ, реализующий концепцию Low Code

«БФТ-холдинг» разработал «БФТ.платформу» – инструмент декларативной разработки и развертывания программ, реализующий концепцию Low Code. Проще говоря, разработка не потребует от большинства из создателей цифровых сервисов специальных знаний в программировании. Используя платформу, специалисты, знакомые с общепринятыми правилами описания бизнес-процессов и данных, могут самостоятельно настраивать или перенастраивать программы без или с минимальным привлечением программистов. Это заметно ускоряет разработку программ, снижая при этом трудозатраты. На базе платформы уже разработано несколько цифровых решений «БФТ-холдинга», входящих в состав технологической платформы «Цифровой регион».

Включенные в «БФТ.платформу» средства визуального конструирования и администрирования созданы для быстрой разработки сервисов (прикладных приложений) с участием небольшого числа программистов или вовсе без них. Такой подход поддерживает методы создания сервиса «под ключ» и «быстрый старт», когда аналитики настраивают бизнес-процессы, модель данных и правила проверки данных, прототипы пользовательских интерфейсов, а программисты занимаются адаптацией экранных форм под требования заказчика и сложной внутренней логикой работы сервиса.

«БФТ.платформа» может быть использована для создания и развития государственных и корпоративных информационных систем, решающих следующие задачи обработки информации: учет транзакций (формируемых в рамках исполнения бизнес-процессов и/или документооборота); ведение мастер-данных (реестров и наборов данных); сбор показателей и формирование отчетности.

«БФТ-холдинг» выделяет следующие преимущества «БФТ.платформы»: импортозамещение. Инструмент «БФТ.платформа» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; быстрая работа с базами данных и гибкость. Распределенные автономные модули и возможности совместной работы ускоряют процесс разработки; концепция Low Code. Возможность без программирования создавать и изменять модели данных, интерфейс и логику под изменяемую бизнес-задачу; масштабируемость. Работа в кластерной конфигурации серверов, разворачивание в контейнерах.

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