В реализации проекта «Контур-парк» поможет администрация Екатеринбурга

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписали соглашение о партнерстве. В рамках документа Администрация Екатеринбурга поможет компании реализовать проект «Контур-парк».

«Контур-парк» — масштабный инвестиционный проект группы компаний «СКБ Контур», ИТ-кластер на юго-западе Екатеринбурга. Цель проекта — создать комфортную экосистему для разработки и исследований, для обучения и обмена опытом.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Вместе с губернатором Свердловской области, правительством региона и Уральским федеральным университетом мы давно формируем современную цифровую среду в регионе. Хотим, чтобы молодым айтишникам было интересно учиться, работать и жить в регионе. “Контур-парк” станет еще одной точкой притяжения талантливых ИТ-специалистов и мощной средой для их профессионального развития».

Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга: «Мы горды, что головной офис крупнейшей федеральной компании, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называет нашим российским “Гуглом”, располагается в Екатеринбурге. Муниципалитет и акционерное общество достаточно давно и по различным направлениям взаимодействуют, а сегодня на территории мегаполиса реализуется масштабный проект “Контур-парк”. Уверен, что в вопросах развития цифровизации – тренда, заданного правительством России и губернатором региона, — с таким партнером мы выйдем на совершенно иной уровень. Будем работать!».

«Контур-парк» разместится на площади 16,8 га, из которых 7 га займут водоемы и зеленые насаждения. В природный ландшафт впишутся офисы на 3 000 человек и научно-образовательный центр «Акселератор ИТ-компетенций». Кроме того, в «Контур-парк» будет несколько спортивных площадок, в том числе 22-метровый скалодром, рассчитанный на проведение тренировок и международных соревнований.

С 2008 г. «СКБ Контур» поддерживает развитие студентов, преподавателей и молодых ИТ-специалистов Урала. Выплачивает им гранты и стипендии, ведет стажировки и школу промышленной разработки. Вместе с профессорами и специалистами УрФУ на факультетах бакалавриата и магистратуры сотрудники «СКБ Контура» готовят ИТ-специалистов, которые востребованы на рынке и развивают ИТ-технологии в регионе.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.