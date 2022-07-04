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Sitronics Group построит электрозарядную инфраструктуру в Ростовской области

Правительство Ростовской области подписало партнёрское соглашение с российской компанией Sitronics Group (входит в АФК «Система»). В рамках соглашения оператор Sitronics Electro будет развивать зарядную инфраструктуру для электрического транспорта в Ростовской области.

Соглашение предусматривает инвестиции компании в создание электрозарядной инфраструктуры в регионе. В ходе реализации проекта для электрического транспорта в Ростовской области ориентировочный объём вложений может составить порядка 100 млн руб.

В начале июня 2022 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план стимулирования спроса на использование электромобилей в регионе, в соответствии с которым предстоит определить места установки электрозарядных станций (ЭЗС), разработать механизмы стимулирования спроса на электротранспорт и принять решение о покупке для муниципалитетов области общественного электротранспорта.

«Ростовская область является пилотным регионом по размещению объектов зарядной инфраструктуры. Рассчитываю, что партнёрство с Sitronics Group позволит выполнить задачи утвержденного в регионе плана и увеличить поток такого транспорта на дорогах области», — сказал Василий Голубев.

Sitronics Electro развивает электрозарядную инфраструктуру по всей стране. Сегодня станции оператора для легкового и пассажирского электротранспорта работают в Москве, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Краснодарском крае.

В Ростовской области в текущем году Sitronics Electro планирует установить до 8 электрозарядных станций на автомагистрали М-4 «Дон», обеспечив их установку и подключение, сервисное обслуживание ЭЗС и круглосуточную поддержку водителей. По данным Автостата, на начало апреля 2022 г. в Ростовской области было зарегистрировано 240 электромобилей.

«Мы принимаем участие в реализации проекта Правительства РФ по созданию зарядной инфраструктуры. Уверен, что наше партнёрство с Правительством Ростовской области поспособствует росту количества электротранспорта в регионе, в том числе и муниципального», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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