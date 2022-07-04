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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«Сберкорус» завершил второй этап внедрения электронного документооборота с Белоруссией

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» приняла участие во втором этапе реализации пилотного проекта международного электронного документооборота с Белоруссией. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

«Сберкорус» выступил организатором пилотного проекта и лидирует координацию всех участников среди бизнеса, а также является соавтором устава проекта. В реализации второго этапа проекта участвовали операторы доверенной третьей стороны (Национальный центр электронных услуг), оператор сервиса проверки электронной подписи «Газинформсервис» и операторы электронного документооборота («Сберкорус», «Тензор», «Инфотекс интернет траст» и компания «Современные технологии торговли»).

Результаты второго этапа пилотного проекта по организации обмена электронными ЭТН и ЭУПД документами при трансграничной торговле между Белоруссией и Россией признаны успешными. Решено распространить возможность применения целевой схемы трансграничного электронного документооборота на все хозяйствующие субъекты Белоруссии и России после выполнения всех необходимых работ. Кроме того, будет проведена подготовка рекомендаций для бизнеса и профессиональных участников рынка услуг ЭДО по организации трансграничного электронного документооборота между хозяйствующими субъектам Белоруссии и России.

Цель российско-белорусского проекта — протестировать механизм электронного документооборота между хозяйствующими субъектами Белоруссии и России и определить возможность поэтапного введение обмена электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле и их признание в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, одной из важнейших задач проекта является прояснение и дополнение целевой схемы работы международного электронного документооборота, которая станет основной для нормативной базы двух стран.

«Для нас участие в этом проекте чрезвычайно важно, так как это первый в истории торговли между нашими странами и очень важный шаг в создании системы международного электронного документооборота. Немаловажно, что Белоруссия — стратегический партнер России. Многие инициативы между нашими странами реализуются в формате Союзного Государства. “Сберкорус” и все участники проекта помогут нашим странам серьезно продвинуться в цифровизации экономики за счет электронного документооборота: все торговые операции пойдут быстрее, а бизнес и государство будут экономить за счет отказа от бумаги и логистики на ее доставку», — сказал руководитель «Сберкорус» Виталий Тарасов.

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