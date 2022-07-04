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80% бухгалтеров хотят автоматизировать обработку отчета о реализации от маркетплейса

Все больше компаний и ИП переходят от традиционных и интернет-магазинов к продажам товаров через маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс.маркет», Aliexpress и др.) по договору комиссии. Это подтвердили свыше 58% бухгалтеров, опрошенных Entera, разработчиком сервиса для автоматической загрузки первички в «1С». При этом большинство компаний заполняют отчёты комиссионера вручную. Об этом CNews сообщили представители Entera.

Работа с маркетплейсами – абсолютный тренд для малых и средних компаний. По данным исследования сервиса Entera, свыше половины бухгалтеров подтвердили, что сотрудничают с одной или сразу несколькими онлайн-площадками по договору комиссионера. Среди наиболее популярных маркетплейсов – Ozon (63% опрошенных), Wildberries (58%), «Яндекс.маркет» (36%), «Сбермегамаркет» (16%), Aliexpress (16%) и Lamoda (6%).

Вопреки распространенному мнению, маркетплейс – это не просто интернет-магазин, а посредник между продавцом и конечным покупателем. И в отличие от торговых агрегаторов (они же онлайн-каталоги), маркетплейс позволяет не только выставить товар на витрину, но и совершить сделку по продаже. Поэтому компании заключают с онлайн-площадками договор комиссии. По итогам отчетного периода маркетплейс формирует продавцу отчет о проданных товарах, полученных доходах и размере комиссионного вознаграждения.

Обработка данных, загрузка документов в учетную систему и создание отчета комиссионера – рутинный и трудоемкий процесс. Бухгалтер переносит информацию в нужный формат (у каждого маркетплейса он свой), сопоставляет наименования и стоимость сотен или тысячи товаров, проверяет на ошибки – на это уходит до шести-девяти часов. Согласно опросу, 78% компаний готовят и обрабатывают отчеты вручную, однако 80% из них готовы автоматизировать процесс.

«Когда ассортимент исчисляется сотнями позиций, а торговля ведется сразу на нескольких маркетплейсах, бухгалтер тратит часы на обработку отчета о реализации и занесении данных в учетную систему, – отметил Никита Крутиков, директор по развитию Entera. – Сервис Entera автоматизирует этот процесс и помогает сэкономить время бухгалтера до 12 раз. Более того, наше решение сопоставляет номенклатуру и переносит данные в “”, минимизируя вероятность ошибки».

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