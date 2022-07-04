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«1С-Рарус» выпустила электронную поставку линейки отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

«1С-Рарус» сообщила о том, что c 1 июля 2022 г. возможно приобретение электронных поставок следующих программных продуктов: «1С Рарус:Бэк офис. редакция 5», «1С Рарус:Депозитарий. редакция 2», « Рарус:Паевые инвестиционные фонды. редакция 2».

«1С Рарус:Бэк офис» — система для автоматизации внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). В решении учтены требования ЦБ РФ и НАУФОР по ведению учета и формированию надзорно статистической отчетности с возможностью выгрузки в формат XBRL с помощью отдельного модуля.

«1С Рарус:Депозитарий» обеспечивает сотрудникам инвестиционной компании учет ценных бумаг депонентов и формирование регламентированной и надзорно статистической отчетности депозитария с возможностью выгрузки в формат XBRL с помощью отдельного модуля.

«1С Рарус:Паевые инвестиционные фонды» обеспечивает сотрудникам инвестиционной компании учет ценных бумаг депонентов и формирование регламентированной и надзорно статистической отчетности депозитария с возможностью выгрузки в формат XBRL с помощью отдельного модуля.

В комплект электронной поставки, отправляемой пользователю по электронной почте, входит: дистрибутив программы; руководство пользователя в электронном виде; регистрационная анкета с серийным номером и PIN кодом для активации программы.

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