«Магнит» тестирует технологию подбора косметики при помощи ИИ

Розничная сеть пилотирует в 14 магазинах «Магнит косметик» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове и Волгограде индивидуальный подбор косметики по уходу за кожей лица. Тестирование ведется совместно с разработчиком технологии – стартап-студией Scanderm. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Для анализа кожи покупателям необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, ответить на несколько вопросов и загрузить фотографию лица. Искусственный интеллект обработает снимок и подберет индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики. Сейчас в системе три ценовые категории различной продукции, в том числе собственные бренды розничной сети: корейская косметика KuMiHo и натуральная косметика Stellary Skin Studio. Пользователи смогут приобрести из широкого ассортимента полный комплекс утреннего и вечернего ухода в магазинах «Магнит косметик», дополнить свой существующий уход недостающими средствами и отслеживать динамику изменения состояния кожи. Персональные данные клиентов защищены с помощью одного из крупнейших российских провайдеров облачного хранения информации.

Татьяна Коваль, директор по ИТ-архитектуре, инфраструктуре и поддержке пользователей розничной сети «Магнит»: «Мы нацелены на предоставление лучшего покупательского опыта в наших магазинах. Персонализированные сервисы – один из инструментов, который может помочь посетителям определиться в многообразии ассортимента, узнать больше о состоянии кожи и сэкономить время на поиск нужных средств. Мы оценим, насколько такой сервис интересен и актуален для покупателей, тестирование будет идти несколько месяцев в разных локациях, после чего решим вопрос с масштабированием».

Ранее, по информации Scanderm, стартап-студия уже реализовывала подобные технологии для крупнейших фармацевтических компаний, ими воспользовалось более 1,8 млн человек в 120 странах.

Евгений Соболев, генеральный директор российско-корейской биотехнологической стартап-студии Scanderm: «Наше решение является первым в розничной торговле, для которого достаточно камеры мобильного телефона. С помощью нашей технологии мы можем помочь сохранить молодость, красоту и защитные свойства кожи. Для этого мы объединили знания дерматологов МГМУ им. Сеченова, разработчиков косметики и искусственного интеллекта для ведущих стран Азии, Америки и Европы».

По данным экспертов «Магнит косметик», в целом, с начала 2022 г. продажи уходовых средств в магазинах сети выросли на 20% за счет качественного улучшения профильного ассортимента, тренда на повышенное внимание к своему здоровью, активного домашнего ухода на фоне пандемии.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 марта 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26605 магазинов, расположенных в 3946 населенных пунктах России.Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.